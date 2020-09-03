تعرف على سيارات أنقذت شركاتها من خطر الإفلاس

الخليج ٣٦٥ نت – شهدت العديد من الشركات العالمية لصناعة السيارات على مدار التاريخ أزمات اقتصادية طاحنة كادت أن تؤدي إلى إفلاسها، إلا أن بعض طرازات سياراتها تمكنت من انتشالها من هذه الأزمات عبر تحقيق نسب مبيعات ضخمة.

ولقد نشر موقع “توب جير”، قائمة بالطرازات التي أنقذت شركاتها من الأزمات الاقتصادية التي تعرضت لها، وخلال السطور التالية نستعرض لكم أبرز طرازات هذه السيارات.

تبدأ القائمة بشركة فولكس فاجن الألمانية، وذلك عندما تعرضت في فترة السبعينيات إلى أزمة اقتصادية ضخمة، حيث لم تكن تمتلك حينها إلا طراز وحيد ناجح في الأسواق وهو الخنفساء.

وكانت مبيعاته قد بدأت في الانخفاض، إلا أن طرحها طراز فولكس فاجن جولف MKI أدي إلى انتشال فولكس فاجن من هذه الأزمة لنجاحه الهائل في الأسواق.

وواجهت بي ام دبليو أيضاً خطر الإفلاس في أواخر فترة الخمسينيات، وذلك بعد أن طرحت مجموعة من الموديلات الجديدة التي شهدت نسب مبيعات منخفضة، وهي طرازات 501 و موديل 503 وموديل 507.

لكن مع بداية عام 1959 قامت بي إم دبليو بطرح طراز 700 للمرة الأولى، وذلك عبر معرض فرانكفورت الدولي، وقد شهد حينها أقبالاً هائلاً وتم حجز ما يقرب من 188 ألف نسخة منه، وهو ما ساعد على تعافي الشركة من هذه الأزمة.

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وجاءت في القائمة كذلك شركة بيجو الفرنسية، وكانت بداية أزمتها الاقتصادية في عام 1978، وذلك بعد ثلاث سنوات من استحواذها على شركة سيتروين، وجاء طوق نجاتها من الإفلاس بعد طرحها لطراز بيجو 205 في عام 1985، والذي لاقى نجاحا هائلاً حينها وحقق مبيعات ضخمة.

وواجهت أيضاً شركة بورشه خطر الإفلاس في عام 1992، حيث تراجعت مبيعات طرازات الشركة بشكل كبير في هذه الفترة، لكن نجح طرحها لطراز 986 Boxster and 996 911 في انتشالها من هذه الازمة بعد أن حقق مبيعات كبيرة.

وكذلك تعرضت بنتلي لتراجع ضخم في مبيعات سياراتها وصل إلى حد 1000 سيارة فقط في عام 2003، لكن ساعد طرحها طرازها الناجح Continental GT في رفع معدل مبيعاتها من السيارات لـ 6,896 ألف سيارة سنويا.