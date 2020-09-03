إلزام وكالة بشطب 120 كمبيالة لـ 300 سيارة بيعت بالتأجير

الخليج ٣٦٥ نت – نقلت مصادر مطلعة أخباراً تُفيد بأن المحكمة التجارية في جدة ألزمت وكيل شركة سيارات بدفع 4 ملايين ريال لصالح معرض تأجير، وتحميل الوكيل أتعاب الخبرة وشطب 120 كمبيالة مستحقة للوكالة، وذلك وفقاً لصحيفة “عكاظ”.

وترجع الأزمة إلى وجود خلاف بين صاحب المعرض ووكالة السيارات حول عقود 300 سيارة بِيعت بـ20 مليون ريال بنظام التأجير المنتهي بالتمليك، حيث أكد صاحب المعرض أنه التزم بسداد الأقساط الشهرية في موعدها.

وبيّن صاحب الدعوى أنه قد سدد نحو 14 مليون ريال من إجمالي العقود، وسدد بعضها قبل موعد استحقاقها، وعلى الرغم من إلتزامه قابلت شركة السيارات ذلك بالإهمال والضرر حسب الدعوى، وأبقت سيارات لديها بغرض الصيانة لفترات تجاوزت السنتين ولم تعوضه عن تلك الفترة، واستمرت في احتساب قيمة الأقساط على السيارات.

وجاء في الدعوى أيضاً أن شركة السيارات قامت بسحب سيارة من أمام مكتب صاحب المعرض وباعتها ونقلت ملكيتها وصدّرتها للخارج ولم تقم بإسقاط المبلغ من حسابه.

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وأوضح صاحب الدعوى أن بعض السيارات تعرضت لحوادث واعتبرتها شركة التأمين هالكة وأخرى عُمّم عليها بالسرقة، ولم تسقطها الوكالة من الكشوفات رغم أنها حصلت على تعويضات عنها، مُضيفاً أن بعض السيارات وجد بها عيوب مصنعية وخاطب الوكالة بذلك لكنها لم تتجاوب.