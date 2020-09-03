رغم أنها لماركات متنافسة.. قائمة أبرز السيارات التي طرحت بقلب واحد

استعانت شركات صناعة السيارات بمحركات في طرازاتها من ماركات أخرى، أدى لظهور العديد من الموديلات التي تطرح من ماركات سيارات مختلفة، ولكن تحمل داخلها المحرك نفسه.

وقدم موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات، قائمة بأبرز السيارات التي طرحت بالأسواق، وتحمل في داخلها نفس المحرك، رغم انتمائها لماركات متنافسة.

وبدأ الموقع قائمته بالنسخة الأوروبية المطروحة من طراز فورد فوكس ST، التي طرحت عام 2010 بنفس المحرك الذي تعمل به سيارة فولفو V50 T5.





ومن بعدهم جاء ضمن قائمة الموقع كل من طراز تويوتا كامري، وطراز لوتس Evora، اللذان طرحا بنفس المحرك، مع العلم بأن شركة لوتس هي ماركة سيارات بريطانية متخصصة بصناعة السيارات الرياضية، وينتج المحرك المضاف للطرازين قوة 400 حصان.





ثم جاء ضمن القائمة، طراز فورد Crown Victoria الذي طرح بنفس المحرك الهجين، المضاف لطراز رياضي هجين هو CC8S من ماركة Koenigsegg الشهيرة بتصنيعها للسيارات الرياضية الهجينة، وينتمي هذا المحرك لفئة V8 وينتج قوة 655 حصان، ويتمتع بسرعة قصوى تصل لـ240 ميل في الساعة، وهي القوة التي نجحت ماركة Koenigsegg في إضافتها للمحرك بعد تعديله ومنحه طابع المحركات السوبرتشارج.





والأمر نفسه تكرر مع ماركة أودي، التي طرحت طراز S8 D3، بمحرك، استخدم بعد تعديله بمعرفة ماركة سيارات مصنعة للسيارات الرياضية الخارقة، هي لامبورجيني، التي طرحته بطراز جيلاردو الشهير.

وأوضح الموقع أن طراز أودي S8 يعتبر من السيارات السيدان ذات الطابع الرياضي، وأن المحرك في غالبية أجزائه من صنع شركة أودي.





وظهرت ماركة فولفو من جديد ضمن قائمة "هوت كارز"، حيث طرحت الشركة طراز XC90 الذي يعمل بنفس المحرك المضاف لطراز M600 من ماركة سيارات Noble البريطانية.

وأوضح الموقع أن ماركة Noble استعارت المحرك من شركة فولفو وقامت بتعديله ومنحه القوة الرياضية، وهو محرك من نوع B8444S V8، وبعد اضافته لطراز M600 اصبح ينتج قوة 650 حصان، وتصل سرعته القصوى لـ225 ميل في الساعة.

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ومن بعدهم جاء ضمن القائمة، طراز أودي RS4 ، الذي طرح بمحرك هو نفسه المحرك المطروح بطراز Gumpert Apollo الرياضي، وبعد تعديله، اصبح هذا المحرك من فئة V8 وذو سعة 4.2 لتر، قادرا على إنتاج قوة حصانية تتراوح بين 650 و 800 حصان.





جاء من بعدهم بالقائمة، طراز ميني Mini Hatch، الذي ذكر موقع "هوت كارز"، أنه طرح بمحرك هو نفسه المضاف لطراز I8 من ماركة بي إم دبليو الألمانية، وهو محرك توربيني بسعة 1.5 لتر.





ثم جاء ضمن القائمة، طراز فورد "مونديو"، الذي طرح بمحرك هو نفسه المطروح بطراز M400 التابع لماركة "نوبل" البريطانية المصنعة للسيارات الرياضية، وهو محرك من فئة V6.





ومن مفاجآت القائمة، طراز بي إم دبليو 750i الذي طرح في فترة الثمانينيات، بنفس المحرك الذي تعمل به سيارة مكلارين الرياضية القيمة F1، والذي تصل سرعته القصوى لـ241 ميل في الساعة.





وفي ختام القائمة، جاء طراز مرسيدس S600 الذي ذكر موقع "هوت كارز"، أنه طرح بنفس المحرك المضاف لطراز Pagani Zonda C12S الرياضي الخارق.







