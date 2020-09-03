قريباً.. نسخة كهربائية من سيارة مرسيدس الفارهة "مايباخ"

كتب: باسل الحلواني

تعتزم عملاق صناعة السيارات الألمانية مرسيدس بنز ، التابعة لمجموعة دايملر الألمانية، التوسع في مجال السيارات الكهربائية، لتشمل الفئة فائقة الفخامة مايباخ بهدف تعزيز وجودها في سوق السيارات الأكثر تقدما والأشد فخامة، حيث مازالت السيارات الكهربائية في هذه الفئة نادرة.

وقال أولا كالينوس، الرئيس التنفيذي للشركة الألمانية، "إن مرسيدس التابعة لمجموعة دايملر الألمانية يمكن أن تستخدم العلامة التجارية للسيارات فائقة الفخامة ما يباخ لتقديم سيارة كهربائية في

هذه الفئة من السوق خلال العام الحالي".

وأضاف "كالينوس"، أن هناك فرصة لتحقيق الكثير مع العلامة التجارية مايباخ، فالمنصة الكهربائية تتيح بعض الفرص للاستفادة من هذه العلامة التجارية المميزة.

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وبحسب عدد من الخبراء فإن التركيز على السيارات الفارهة الأكبر حجما في التحول نحو السيارات الكهربائية عنصرا أساسيا في استراتيجية كالينوس لتحسين ربحية مرسيدس، فالسيارات الأكبر تحقق أرباحا أكبر وهو أمر

حيوي لتمويل الخطط الكبيرة لتطوير تكنولوجيا جديدة و توسيع نطاق عمليات البرمجة وسداد فاتورة إعادة الهيكلة.

ورغم تكاليف طرح سيارات جديدة مزودة بتكنولوجيا المحركات الكهربائية مثل النسخة الجديدة من السيارة الفئة إس، إلا أن "كالينوس"، أكد أن الإنفاق الاستثماري للشركة خلال العام الحالي سوف يتراجع.

كذلك فإنه رغم أن الطلب على سيارات مرسيدس ظل قويا في السنوات الأخيرة، فإن ضعف كفاءة أداء الشركة يؤثر على العائد على الاستثمار، حيث تحقق الشركات التي تعتمد على بيع أعداد كبيرة من السيارات مثل تويوتا موتور اليابانية وبي.إس.إيه جروب الفرنسية التي تنتج سيارات بيجو وستروين أرباحا أفضل.