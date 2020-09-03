جيب رانجلر 2021 الهجينة بالقابس تنطلق رسمياً

الخليج ٣٦٥ نت – تستمر جيب في الكشف عن إصدارات مكهربة من تشكيلة سياراتها، حيث كشفت عن رانجلر 4xe الهجينة بالقابس، بعد كشفها عن كومباس ورينيجيد 4xe في الفترة الماضية.

تستمد رانجلر الهجينة بالقابس قوتها من محرك 2 لتر تيربو بمساعدة محركين كهربائيين، يحصلان على الطاقة من بطارية ليثيوم أيون 17 كيلووات/س موضوعة أسفل المقاعد الخلفية، لتحصل على قوة إجمالية قدرها 375 حصان و637 نيوتن.متر من عزم الدوران، وهي قوة أكبر مما تحصل عليه نسخ محرك الديزل V6 سعة 3.0 لتر.

يجدر بالذكر أن البطارية تمنح السيارة نطاقاً كهربائياً نقياً يصل إلى 40 كلم، مع وضع القيادة الكهربائي الخاص، في حين تشمل أوضاع القيادة الأخرى كل من هايبرد وeSave حيث يوفر الأخير طاقة البطارية لاستخدامها لاحقاً.

وبالنسبة للتصميم، فتتوفر السيارة بعشرة خيارات من ألوان الطلاء، ولمسات زرقاء في الخارجية بالإضافة إلى خطافات سحب أمامية وخلفية، في حين تظل المقصورة دون تغيير تقريباً باستثناء قوائم النظام الترفيهي، والخياطة الزرقاء.

في الختام، من المقرر أن تصل رانجلر 4xe بثلاثة إصدار، وهي الإصدار القياسي وصحاري وروبيكون، على أن تصل إلى الوكلاء في الولايات المتحدة والصين بحلول أوائل العام المقبل.

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