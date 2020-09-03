فولفو P1800 الأيقونية تعود رسمياً للحياة بمحرك عصري بقوة 413 حصان

الخليج ٣٦٥ نت – كشف فريق “كاين للسباقات” التابع لمجموعة جيلي عن إصدار عصري بالغ الأناقة لسيارة فولفو P1800 الكلاسيكية الأيقونية، مع إضافة محرك 2.0 لتر تيربو 4 سلندر جديد بقوة 413 حصان وعزم 455 نيوتن متر. وليس هذا إصداراً واحداً من نوعه، حيث صرح الفريق أنه سيبني المزيد من النسخ بناء على طلب العملاء، وقد تم تزويد السيارة بناقل يدوي 5 سرعات ونظام دفع خلفي وقفل تفاضلي محدود الانزلاق لتحسين الجرّ، مع عدم وجود أي تقنيات عصرية لمساعدة السائق مثل التحكم في الثبات. كما طور الفريق هيكل مصنوع من ألياف الكربون والفولاذ عالي القوة مع خفض وزن السيارة إلى 990 كيلوجرام فحسب وإضافة نظام تعليق جديد وجنوط 18 إنش وإطارات بيريلي P Zero الرياضية. ويُذكر أن فريق “كاين للسباقات” فاز ببطولة العالم لسباقات السيارات السياحية “تورينج” لآخر ثلاث مرات على التوالي. Advertisements

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