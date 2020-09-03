الخليج ٣٦٥ نت – حذّرت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، من العبث بعلامات الطريق أو العاكسات أو الشاخصات المنظمة لحركة السير. وأشارت إدارة المرور إلى أن طمس علامات الطريق قد يتسبب في وقوع حوادث مرورية لسالكيه، وجاء في التغريدة: “العبث بعلامات الطريق أو العاكسات أو الشاخصات المنظمة لحركة السير يُعد مخالفة مرورية تصل غرامتها (3000 ريال – 6000 ريال)”.

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كانت هذه تفاصيل خبر العبث بعلامات الطريق مخالفة مرورية.. وهذه عقوبتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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