“بالفيديو” شاهد سيارة يابانية طائرة تحلق بنجاح

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت شركة “سكاي درايف” اليابانية، عن أولى تجاربها الناجحة لإطلاق سيارتها الطائرة المتطورة، وهي طرازها الجديد من موديل SD-03.

حيث نشرت الشركة تسجيلا مصورا أظهر ارتفاع آلة تشبه دراجة نارية ملساء مزودة بمرواح دفع، عن الأرض لمسافة تتراوح بين متر ومترين في منطقة محاطة بالشباك لأربع دقائق.

ويتميز تصميم السيارة الطائرة التي كشفت عنها الشركة بأنها أصغر نموذج إقلاع وهبوط عمودي كهربائي في العالم (eVTOL) كوسيلة نقل جديدة في المستقبل القريب.

وفي لقاء صحفي مع توموهيرو فوكوزاوا الذي يرأس مشروع “سكاي درايف” لوكالة “أسوشيتيد برس”، قال فيه: “من بين أكثر من 100 مشروع للسيارات الطائرة في العالم، لم ينجح سوى عدد قليل من الأشخاص على متنها.. آمل أن يرغب الكثير من الناس في ركوبها والشعور بالأمان”.

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وأضاف فوكوزاوا أن السيارة الطائرة الجديدة تستطيع الطيران حتى الآن لمدة خمس إلى عشر دقائق فقط، ولكن إذا وصلت المدة إلى 30 دقيقة، ستكون لديها إمكانات أكبر.

ويبلغ ارتفاع موديل SD-03 مترين وعرض أربعة أمتار وطولها أربعة أمتار ولا تتطلب سوى مساحة على الأرض تعادل مساحة سيارتين متوقفتين للتحليق في السماء.

وتمتلك السيارة الطائرة ثمانية محركات كهربائية تدفع الدوارات المنتشرة في أربعة مواقع، حيث يضم كل موقع دوَّارين يدوران بشكل فردي في اتجاهين متعاكسين، كل منهما مدفوع بمحركه الخاص.

ويعد زيادة عدد المحركات وسيلة لضمان السلامة في حالات الطوارئ أثناء الرحلة، وبالتالي فهو يهدف إلى معالجة معايير الامتثال وتخفيف المخاوف التنظيمية المحتملة.

وأعلنت الشركة أنها ستواصل إجراء رحلات تجريبية في ظل مجموعة موسعة من الظروف من أجل تحسين تقنياتها بشكل أكبر وتحقيق الامتثال الكامل لأحكام السلامة في قانون الطيران المدني، بهدف الحصول على الموافقة على الرحلات الجوية التجارية قبل نهاية عام 2020.