مواصفات وقدرات طراز "هوندا" المميز HR-V.. أنظمة الأمن استثنائية

ضمن فئات SUV العائلية، طرحت شركة هوندا اليابانية نسخة 2020 الأحدث من طرازها المميز HR-V بإمكانيات مميزة، تنافس بها أقرب منافسيه بالأسواق مثل مازدا CX-3 و هيونداي "كونا".

وقدم موقع "كار آند درايفر"، عرضا لتفاصيل مواصفات وقدرات طراز هوندا HR-V بنسخته الأحدث، شمل الكشف عن قوة محركه، والفئات التي تتوفر منه للبيع بالأسواق وتكلفة هذه الفئات.

الجديد بنسخة 2020

أوضح الموقع في البداية، ما أجري من تحديثات على نسخة 2020 الجديدة من طراز هوندا HR-V، وأفاد بأن التحديثات انحصرت في بعض التعديلات الميكانيكية الخاصة السيارة، رفعت من مستوى أداء الطراز مقارنة بنسخته للعام الماضي.





الأسعار

ويتوفر طراز هوندا HR-V في 5 فئات للبيع في الأسواق بأسعار مختلفة، الفئة الافتتاحية هي فئة HR-V LX، وتتوفر بسعر 21,940 ألف دولار، ومن بعدها فئة HR-V SPORT التي تتوفر بسعر 23,640 ألف دولار، ثم من بعدها فئة HR-V EX التي تتوفر بسعر 25,090 ألف دولار، ثم فئة HR-V EX-L التي تتوفر بسعر 26,690 ألف دولار، وأعلى فئة تتوفر من طراز هوندا هي فئة HR-V Touring التي تتوفر بسعر 30,010 ألف دولار.





المحرك

وذكر الموقع بعد ذلك قدرات محرك الطراز، حيث تعمل الفئة الافتتاحية من هوندا HR-V بمحرك ذي 4 أسطوانات، وناقل سرعة أوتوماتيكي من طراز CVT، ويتوفر من الطراز فئات عاملة بنظام قيادة دفع أمامي ودفع خلفي، مع قدرة تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 8.6 ثانية.

Advertisements

استهلاك الوقود

فيما يخص معدل استهلاك الوقود، قال موقع "كار آند درايفر" إن الفئات العاملة بنظام قيادة دفع خلفي من طراز هوندا HR-V، تستهلك بحد أقصى من الوقود جالونا واحدا لكل 31 ميلا يقطعها الطراز على الطريق السريع، وجالونا واحدا لكل 26 ميلا يقطعها الطراز على الطريق داخل المدن، وجالونا واحدا لكل 28 ميلا يقطعها الطراز ما بين الطريقين مجتمعين.

فيما يخص الفئات العاملة من الطراز بنظام قيادة دفع أمامي، فتستهلك من الوقود جالونا واحدا لكل 28 ميلا يقطعها الطراز على الطريق داخل المدن، وجالونا واحدا لكل 34 ميلا يقطعها الطراز على الطريق السريع، وجالونا واحدا لكل 30 ميلا يقطعها الطراز ما بين الطريقين مجتمعين.





التقنيات

ومن الداخل أضيف لطراز هوندا HR-V شاشة معلوماتية بقياس 7.0 بوصة تعمل باللمس، يدعمها أنظمة تشغيل "أبل كار بلاي"، و"أندرويد أوتو"، بالإضافة لنظام ملاحي متطور، وقال موقع "كار آند درايفر"، إن قياس الشاشة المعلوماتية يزيد مع تقدم فئات طراز هوندا.





الأمن والسلامة

اختتم موقع "كار آند درايفر" عرضه لطراز هوندا HR-V، بالكشف عن أنظمة الأمن التي تساعد السائق أثناء القيادة، وذكر الموقع أن الطراز حصد تقييم خمسة نجوم من اختبارات الأمن والسلامة على الطرق السريعة NHTSA.

ويتمتع الطراز بأنظمة مساعدة للسائق تشمل نظام الفرامل التلقائية التي تفعل بشكل ذاتي في حالات الطوارئ، ونظام الحفاظ على مسافة آمنة بين السيارة وما حولها من مركبات، وأيضا نظام الحفاظ على المسار.