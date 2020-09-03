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"مانسكو" تطرح 3008 موديل 2021.. ننشر أحدث قائمة سعرية لبيجو في سبتمبر

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كتب: باسل الحلواني

طرحت شركة مانسكو، وكيل علامة بيجو الفرنسية رسمياً، اليوم، موديل 2021 من السيارة بيجو 3008.

أعلن وكيل "بيجو"، فإن 3008، سوف يتم طرحها بضمان على 5 سنوات أو 150 ألف كيلومتر أيهما أقرب، وتتوافر السيارة بـ 5 فئات من التجهيزات، وتعتمد بيجو 3008 على سواعد محرك THP رباعي

الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، بقوة 165 حصان، وأقصى عزم دوران 240 نيوتن.متر، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات.

وكانت "مانسكو"، قد أخطرت شبكة موزعيها، مطلع الأسبوع الجاري، بتوافر موديل 2021 من سيارتها السيدان بيجو301.

وفي سياق متصل أكدت "مانسكو"، استمرار العروض الترويجية على بيجو 508 و5008 موديل 2020 التي سبق الإعلان عنها مؤخراً مازالت مستمرة.

وفي السطور التالية تنشر "سيارات الوفد"، جميع أسعار طرازات بيجو المتوافرة في السوق المحلية، بحسب القائمة السعرية الخاصة بشهر سبتمبر.

بيجو 3008 موديل 2021

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الفئة السعر
الأولى 474990 جنيه
الثانية 519990 جنيه
الثالثة 559990 جنيه
الرابعة 609990 جنيه
الخامسة 659990 جنيه

بيجو 301 موديل 2021

الفئة السعر
الأولى 225990 جنيه
الثانية 237990 جنيه
الثالثة 265990 جنيه

بيجو 508 موديل 2020

الفئة السعر
الأولى 459990 جنيه
الثانية 499990 جنيه
الثالثة 469990 جنيه

بيجو 5008 موديل 2020

الفئة السعر
الثانية 519990 جنيه
الثالثة 554990 جنيه
الرابعة 494990 جنيه
الخامسة 644990 جنيه
السادسة 694990 جنيه

 

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