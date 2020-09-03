"مانسكو" تطرح 3008 موديل 2021.. ننشر أحدث قائمة سعرية لبيجو في سبتمبر

كتب: باسل الحلواني

طرحت شركة مانسكو، وكيل علامة بيجو الفرنسية رسمياً، اليوم، موديل 2021 من السيارة بيجو 3008.

أعلن وكيل "بيجو"، فإن 3008، سوف يتم طرحها بضمان على 5 سنوات أو 150 ألف كيلومتر أيهما أقرب، وتتوافر السيارة بـ 5 فئات من التجهيزات، وتعتمد بيجو 3008 على سواعد محرك THP رباعي

الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، بقوة 165 حصان، وأقصى عزم دوران 240 نيوتن.متر، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات.

وكانت "مانسكو"، قد أخطرت شبكة موزعيها، مطلع الأسبوع الجاري، بتوافر موديل 2021 من سيارتها السيدان بيجو301.

وفي سياق متصل أكدت "مانسكو"، استمرار العروض الترويجية على بيجو 508 و5008 موديل 2020 التي سبق الإعلان عنها مؤخراً مازالت مستمرة.

وفي السطور التالية تنشر "سيارات الوفد"، جميع أسعار طرازات بيجو المتوافرة في السوق المحلية، بحسب القائمة السعرية الخاصة بشهر سبتمبر.

بيجو 3008 موديل 2021

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الفئة السعر الأولى 474990 جنيه الثانية 519990 جنيه الثالثة 559990 جنيه الرابعة 609990 جنيه الخامسة 659990 جنيه

بيجو 301 موديل 2021

الفئة السعر الأولى 225990 جنيه الثانية 237990 جنيه الثالثة 265990 جنيه

بيجو 508 موديل 2020

الفئة السعر الأولى 459990 جنيه الثانية 499990 جنيه الثالثة 469990 جنيه

بيجو 5008 موديل 2020