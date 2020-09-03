جيب جراند واجونير الاختبارية تكشف نفسها رسمياً

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت جيب عن جراند واجونير الاختبارية الفاخرة، بتصميم خارجي جريء ومصابيح أمامية ضيقة وشريط ضوئي LED بعرض المقدمة بالكامل وخلفية عصرية مستقيمة، وغالباً سيستمر هذا التصميم في الموديل الإنتاجي بدون تغييرات ملحوظة.

وتأتي جراند واجونير بداخلية حديثة جداً، بنظام معلومات ترفيهية Uconnect 5 الأسرع بخمسة أضعاف من نظام Uconnect 4 الحالي، مع لوحة عدادات رقمية 12.3 إنش وشاشة لمسية 10.3 إنش خاصة للراكب الأمامي، وشاشتين مركزيتين لنظام المعلومات الترفيهية والتحكم في وظائف المقاعد والدعم وما إلى ذلك، مع 3 شاشات خلفية للترفيه.

وتستخدم السيارة جلود صناعية بيئية للمقاعد ولوحة القيادة والأبواب، مع لمسات ألمنيوم أنيقة وزخرفات خشبية في مختلف أنحاء المقصورة.

المحرك

وستعتمد جراند واجونير على محرك هجين بالقابس ولكن بدون الكشف عن تفاصيل الأداء بدقة.. ومن المحتمل أن السيارة تستخدم محرك V8 سعة 5.7 لتر بتقنية هايبرد بقوة تقترب من 450 حصان وعزم دوران 678 نيوتن متر، ضمن خيارات أخرى.

وستتمتع السيارة بإمكانات ممتازة للقيادة على التضاريس الوعرة، مع ثلاثة أنظمة مختلفة للدفع الرباعي ونظام تعليق هوائي متطور على المحاور الأمامية والخلفية المستقلة وقدرة على سحب أكثر من 4000 كيلوجرام.

وسيتم إنتاج واجونير وجراند واجونير الأكثر فخامة في مصنع الشركة بولاية ميشيجان الأمريكية العام القادم مع وصولها للوكالات في 2022.

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