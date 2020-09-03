سيارات لا تشعر بسرعتها.. سوبارو تتصدر المخالفات في أمريكا

كشفت دراسة أجراها موقع Insurify الأمريكي عن الموديلات صاحبة أعلى نسبة مخالفات سرعة بالولايات المتحدة حتى نهاية أغسطس الماضي.

ونقل موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، هذه الموديلات الـ10 الأكثر حصدا لمخالفات السرعة، وضمت هذه القائمة سيارات من مختلف الماركات والفئات.

في مقدمة القائمة، جاء طراز سوبارو الرياضي WRX، الذي حصد سائقوه أكبر نسبة مخالفات سرعة تحصدها سيارة بالولايات المتحدة خلال العام الجاري، وأفاد الموقع بأن %20.12 من سائقي هذا الطراز حصدوا خلال 2020 مخالفات تخطي حد السرعة على الطرق السريعة، وهي نسبة تمثل خمس نسبة السائقين المالكين لهذا الطراز.

في المركز الثاني، جاء طراز Scion FR-S، الذي حصد 19.09% من سائقوه مخالفات لتخطي حد السرعة بالولايات المتحدة على مدار العام، وهو موديل من عام 2016.

أما المركز الثالث، فجاء من نصيب طراز فولكسفاجن GTI، الذي حصد 16.92% من سائقيه مخالفات لتخطيهم حد السرعة على مدار عام 2020 الجاري.

ومن بعده جاء ضمن قائمة "موتور وان" طراز هيونداي Genesis Coupe والموديلات التي طرحت منه تحديدا ما بين عام 2016 وعام 2010، وحصد 15.75% من سائقي هذا الطراز مخالفات لتخطي حد السرعة.

ثم جاء في المركز الخامس، من ماركة جييب الأمريكية، طراز Wrangler Unlimited الذي حصد نسبة 15.35% من سائقيه، مخالفات لتخطي حد السرعة، على مدار 2020، ويتوفر هذا الطراز بمحرك V6 ينتج قوة 285 حصان.

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وفي المركز السادس، جاءت شاحنة "رام 2500"، التي تعتبر أكثر شاحنة يحصد سائقيها مخالفات سرعة في الولايات المتحدة، وتصل نسبة الحاصلين على هذه المخالفات من سائقي هذه الشاحنة لـ 15.32%.

ومن بعد شاحنة رام، جاء ضمن القائمة في المركز السادس، طراز Dart من ماركة دودج الأمريكية، الذي يمتلك نسبة 14.86% من سائقيه مخالفات سرعة، ويتوفر هذا الطراز بمحرك تتراوح قوته ما بين 160 و 184 حصانا.

وفي المركز السابع، جاء طراز إنفينيتي، G37، وتحديدا الموديلات التي طرحت منه لعام 2007، والذي حصد نسبة 14.72% من سائقيه مخالفات لتخطي حد السرعة.

ومن بعده في المركز الثامن، جاء طراز آخر من ماركة سوبارو اليابانية، هو طراز Impreza، الذي حصد 14.66% من سائقيه على مخالفات تخطي حد السرعة منذ بداية 2020، ويتوفر هذا الطراز بمحرك بقوة 152 حصان.

وفي ختام القائمة، جاء بالمركز التاسعة طراز هيونداي فيلوستر، الذي حصد 14.48% من سائقيه مخالفات لتخطي حد السرعة المسموح بها، ويعمل هذا الطراز بمحرك تتراوح قوته ما بين 147 حصان و 201 حصان و 275 حصان.



