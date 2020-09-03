بدء إنتاج مرسيدس إس كلاس 2021 في “مصنع السيارات الأكثر تطوراً في العالم”

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الخليج ٣٦٥ نت – لم يمض يوم واحد على تدشين مرسيدس إس كلاس الجديدة كلياً قبل بدء إنتاجها بالفعل في مصنع “56” الجديد لمرسيدس في ألمانيا، والذي وصفته الشركة بـ “مصنع السيارات الأكثر تطوراً في العالم”.
وقد استثمرت مرسيدس 730 مليون يورو (3.24 مليار ريال) في المصنع لتجهيزه لإنتاج السيدان الرائدة للعلامة، وفي البداية سيتم إنتاج النسخة القياسية ونسخة قاعدة العجلات الطويلة، ولاحقاً سيبدأ إنتاج نسخة مايباخ الأكثر فخامة ثم موديل EQS، وهي النسخة الكهربائية لإس كلاس.
وقد صرحت مرسيدس ان مصنع 56 سيكون “محايد كربونياً”، مع توظفيه لأكثر من 1500 عامل لمرسيدس.
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