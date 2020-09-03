كتب هاني نصر العربي في الخميس 3 سبتمبر 2020 02:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الظهور الأول لسيارة 2021 Peugeot 5008 Facelift ذات السبعة مقاعد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنضم سيارة بيجو الرياضية العائلية الكبيرة 5008 ذات الدفع الرباعي إلى شقيقتها الأصغر 3008 بمجموعة من ترقيات التصميم والتكنولوجيا لعام 2021

تتميز 2021 Peugeot 5008 بواجهة أمامية معدلة مع شبكة جديدة ومصابيح تشغيل عمودية ومصابيح خلفية LED محدثة مع مؤشرات متحركة ومجموعة من خيارات الألوان والتشطيبات الجديدة. المظهر الجديد يجعل سيارات الدفع الرباعي أكثر انسجامًا مع سيارة بيجو 508 سيدان وعربة ، بالإضافة إلى فتحة الجيل الجديد 208 القادمة.

تبدأ التعديلات في المقدمة مع شبك جديد بدون إطار يتضمن بعض الزعانف بزاوية جديدة أسفل المصابيح الأمامية. عند الحديث عن المصابيح الأمامية ، فهي أيضًا جديدة وتتضمن تقنية LED بالإضافة إلى مصابيح تشغيل نهارية على شكل خطاف مع طرف من الكروم. تشتمل طرازات 5008 في شكلي GT و GT على مصابيح أمامية LED كاملة مع توقيع ضوء ممتد ووظيفة إضاءة منحنية. Advertisements اما في الخلف ستجد مصابيح خلفية جديدة مزودة بتقنية LED كاملة ، بما في ذلك الإضاءة العكسية بالإضافة إلى إشارات الضوء المثيرة التي تغطيها قطعة شفافة من الزجاج المدخن، العملاء الذين يشترون 5008 الجديدة سيكون لديهم عدد قليل من الألوان للاختيار من بينها ، بما في ذلك Celebes Blue و Metallic Copper و Pearl White و Artense Gray و Platinum Gray و Perla Nera Black و Ultimate Red.

التحديث الذي تم إجراؤه على Peugeot 5008 يعكس في الأساس تحديث 3008. السيارة الأكبر حجمًا هي في الأساس نسخة ذات قاعدة عجلات طويلة، مع مجموعة قيادة مشتركة والكثير من مكونات كروس. كما هو الحال في الطراز الحالي ، ستتلقى سيارات GT-pack مكونات تصميم فريدة ، بما في ذلك عجلات "سان فرانسيسكو" المعدنية مقاس 19 بوصة. كما ستتوفر مجموعة زينة اختيارية باللون الأسود ، والتي تتضمن عجلات فريدة قياس 19 بوصة على طراز "واشنطن".