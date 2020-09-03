بورش تستعين بصديق لمضاعفة إنتاج "تايكان" الكهربائية.. الإخوة الأعداء

قررت شركة أودي الألمانية المصنعة للسيارات، منح عدد كبير من موظفيها فرصة للعمل داخل مصانع بورش، وذلك للتسريع من وتيرة تصنيع مزيد من النسخ من طراز بورش تايكان الكهربائي الجديد.

وفقا لموقع "إنسايد إي في"، المختص بأخبار السيارات الكهربائية، الذي أفاد بأن عمال أودي بمصنعها بمدينة "نيكارسولم"، هم من وقع عليهم الاختيار للانضمام لزملائهم من العاملين ببورش لزيادة معدل تصنيع طراز "تايكان" المرتقب.





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وأوضح الموقع نقلا عن تصريحات لمتحدث من داخل أودي أن العدد التقريبي للموظفين المنقولين من أودي لبورش نحو 400 موظف، سيعملون لمدة عامين قادمين في مصنع مخصص لبورش بمدينة "زوفينهاوزين" الألمانية.

في الوقت نفسه، أعلنت شركة بورش استقدام مجموعة كبيرة من الموظفين الجدد، لمضاعفة معدل الإنتاج السنوي للسيارات من 20 ألف سيارة لـ40 ألف سيارة، كما تسعى بورش للوصول بمعدل الإنتاج اليومي لطراز تايكان، لـ150 سيارة في اليوم الواحد.

جدير بالذكر أن شركتي بورش وأودي الألمانيتين تعتبران من ضمن الماركات التابعة لمجموعة فولكسفاجن الألمانية العملاقة.