بيجو 5008 2021 فيس ليفت تنطلق رسمياً

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت بيجو عن 5008 2021 فيس ليفت بعد يومين من تدشين شقيقتها الصغري 3008 فيس ليفت، بتحديثات خارجية مشتركة بين الاثنين مثل المصابيح الأمامية والخلفية الجديدة بتقنية LED وتصميم جديد للشبك الأمامي.

وتستمر التحديثات في الداخلية، والتي نرى فيها لوحة عدادات رقمية 12.3 إنش وشاشة لمسية 10 إنش للنظام الترفيهي وبعض الخيارات الأنيقة مثل لمسات ألكانتارا فاخرة سوداء وجلود “نابا” حمراء للمقاعد.

وقد أضافت بيجو أنظمة سلامة جديدة لـ 5008 المحدثة، مثل الجيل الجديد من تقنية الكبح الأوتوماتيكي للطوارئ والتحذير من مغادرة حارة الطريق والرؤية الليلية ووقف وتشغيل المحرك أوتوماتيكياً.

بالنسبة للمحركات فتشمل محرك بنزين 3 سلندر سعة 1.2 لتر وآخر 4 سلندر سعة 1.6 لتر، بالإضافة إلى محرك ديزل 4 سلندر سعة 1.5 لتر وآخر 4 سلندر سعة 2.0 لتر، وستصل السيارة للوكالات العالمية قبل نهاية 2020.

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