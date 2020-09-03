فيديو تشويقي لهيونداي توسان 2021 الجديدة كلياً

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت هيونداي عن فيديو تشويقي جديد لتوسان الجيل التالي بتصميم خارجي مختلف تماماً وشبك أمامي وصفته هيونداي بـ “شبيه بالجوهرة”. كما يتمتع الجسد بانسيابية ورشاقة مماثلة لما رأيناه في تصميم إلنترا الجديدة وموديلات هيونداي الأخرى، كما ازداد حجم وعرض توسان مقارنة بالأجيال الماضية، مع استطالة قاعدة العجلات. ونرى في المقصورة لوحة عدادات رقمية بالكامل وشاشة عريضة لنظام المعلومات الترقيهية ولمسات أخرى مثيرة للاهتمام في التصميم الداخلي. محركات توسان الجديدة تظل لغزاً للوقت الحالي ولكن أشارت تقارير إلى تزويدها بمحرك 2.5 لتر 4 سلندر تيربو وتنفس طبيعي، وسنعلم المزيد وقت تدشين الموديل في 14 سبتمبر. Advertisements

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