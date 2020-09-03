أناقة السيارة تبدأ من المرايات.. شاهد أفضل تصميمات أدوات الرؤية

في مجال تصميمات السيارات، دائما ما تشهد الصناعة تطويرا واسعا لتقديم صورة للمستقبل الخاصة بالتصميم بمختلف تفاصيل من الواجهة الأمامية والجوانب وحتى الخلفية.

وقام موقع "توب جير" المختص بأخبار السيارات بعرض تقرير عن أفضل 9 تصميمات طرحت للمرايات الجانبية بسيارات من موديلات قديمة، وموديلات حديثة، وموديلات يرتقب طرحها في المستقبل.

بدأ الموقع القائمة بطراز بي إم دبليو E36 M3 من حقبة التسعينيات، الذي ضمه الموقع لقائمته من ضمن السيارات قديمة الطراز التي تتمتع بتصميم مميز للمرايات الجانبية، أعتبر ثوريا حين طرح للمرة الأولى.

أوضح الموقع أنه من أبرز ما يميز هذا التصميم للمرايات الجانبية بطراز بي إم دبليو، أنه قد تم تقليدها في العديد من السيارات التي طرحت بعد ذلك من داخل وخارج الشركة البافارية.

كما جاء ضمن القائمة بالمركز الثاني، طراز بورش 911 Speedster concept، وطرحت هذه المرايات بتصميمه أطلق عليه خبراء موقع "توب جير" وصف retro-modern bullet-style، غير أن طراز بورش 911 Speedster concept الحامل لهذه المرايات يتوفر بتكلفة مرتفعة تصل لـ 211,599 ألف يورو.

في المركز الثالث ضمن قائمة "توب جير"، طراز Vauxhall Vectra، والذي اعتبره خبراء الموقع، من أفضل الموديلات التي صممتها هذه الماركة، وكان من ضمن ذلك، التصميم المميز الذي حظيت به مراياته الجانبية.

ومن الموديلات الرياضية الخارقة، جاء ضمن القائمة طراز Huayra من ماركة "باجاني" الإيطالية، والذي طرح بتصميم غير تقليدي للمرايات الجانبية، وعلى غرار هيكل السيارة، صنعت المرايات أيضا بخامة الكاربون فايبر الفخمة.

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من بعده جاء ضمن القائمة، طراز آخر قديم ولكن مازال يحتفظ بكانته كتصميم مميز حين تم طرحه للمرة الأولى هو طراز Testrarossa Monospecchio من ماركة فيراري الإيطالية، الذي طرح في حقبة الثمانينيات، وكان من غرابة تصميم هذا الطراز أن طرح بمراية جانبية وحيدة فقط من جهة السائق.

ومن بعده جاء طراز Countach LP 400 Periscopica المميز من ماركة لامبورجيني، الذي طرح للمرة الأولى عام 1975، وأفاد "توب جير"، بأن أسرع نسخة من هذا الطراز طرحت في عام 1980، وصنعت منه كمية محدودة من النسخ بإجمالي 150 سيارة فقط، وتميز هذا الطراز بتصميم مراياته الجانبية المميز، وحين طرح كانت تكلفته تصل بمقاييس العملة حاليا لـ 700 ألف إسترليني.

ومن ماركة فيراري جاء أيضا ضمن القائمة طراز LaFerrari، الجديد الحامل لمرايات جانبية بتميم preposterous، وتوفر فيراري هذا الطراز بمحرك استثنائي بقوة V12.

من بعده جاء تصميم المرايات المميز لطراز لكزس LFA، وقال موقع "توب جير"، إن تصميم المرايات الجانبية لهذا الطراز، يحمل في طياته عبقرية هنديسة، إذ تسهم انحنائات تصميم المرايات الجانبية في تدفق الهواء عن إنطلاق طراز لكزس LFA على سرعته القصوى بمحركه من فئة V10.

وفي ختام القائمة، جاء كل من طراز هوندا E الكهربائي الجديد، وطراز مكلارين Speedtail الجديد، اللذان يتشاركان في تصميم اسثتنائي للمرايات الجانبية، قد يؤدي لنهاية تواجد المرايات الجانبية، نظرا لأن هذين الطرازين استبدلت بهما شركاتهما المرايات الجانبية، بكاميرات جانبية، تبث صورة جانبية لخلفية السيارة من الجانبين، في شاشات داخلية مثبتة على طرفي السيارة، يمكن من خلالها السائق التحكم في زاوية الروئية من خلفه بسهولة أكبر.



