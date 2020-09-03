"جوهرة الليجا" أمل بلماضي لتدعيم تشكيلة الجزائر

يواصل جمال بلماضي، مدرب منتخب الجزائر، تحركاته بكل قوة من أجل تدعيم تشكيلة "محاربي الصحراء"، بأكبر قدر ممكن من المواهب الصاعدة، استعدادا للاستحقاقات المقبلة.

بلماضي تمكن من اكتشاف لاعب صاعد هو نايس جوهرة، ينشط مع الفريق الأول في نادي ريال سوسيداد الإسباني، ولا يتجاوز من العمر 20 عاما.



اتصال رسمي

لم ينتظر بلماضي كثيرا من أجل إجراء اتصال أولي مع النجم الصاعد لريال سوسيداد، وكشفت آخر الأنباء الواردة من الاتحاد الجزائري لكرة القدم، عن تحركات الأخير بشكل سريع من أجل خريج مدرسة سانت إيتيان الفرنسي، لضمان ضمه مبكرا لمنتخب بلادهم، قبل تفجير موهبته بدرجة أكبر في الدوري الإسباني.

بديل يوسف بلايلي

ينشط نايس جوهرة في مركز الجناح الأيسر، وهو ما يجعل منه واحدا من أبرز الأسماء المرشحة لمنافسة كل من يوسف بلايلي وسعيد بن رحمة في المستقبل القريب، مانحا خيارات متعددة لجمال بلماضي على الجناحين.

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ويفسر ذلك الاهتمام الشديد للجهاز الفني لمحاربي الصحراء باللاعب، وهو ما أكدته صحيفة "دياريو فاسكو"، المقربة من أسوار فريق منطقة الباسك، والتي كشفت عن وجود تيار إيجابي بين اللاعب وبلده الأم في الآونة الأخيرة.





نايس يحظى بثقة مطلقة من جانب ريال سوسيداد، رغم أنه ليس باللاعب الأساسي حتى الآن، وتظهر هذه الثقة في منحه عقدا جديدا مع أبناء منطقة الباسك يمتد حتى عام 2023.



يذكر أن جوهرة تمكن من تسجيل 7 أهداف خلال ٤٩ مباراة شارك فيها مع "لا ريال" على مدار السنوات القليلة الماضية، وينتظر حجز مكانا بالتشكيلة الأساسية للفريق في الفترة المقبلة.

