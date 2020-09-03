قائمة أقوى السيارات الرياضية الإيطالية.. ماركات تتخطى فيراري

ارتبطت القوة الرياضية في صناعة السيارات الإيطالية على مدار عقود بأبرز شركتان مصنعتان للسيارات الرياضية بإيطاليا وهما فيراري ولامبورجيني.

ورغم ذلك تحظى الصناعة الإيطالية بالعديد من الماركات الأخرى التي تقدم للأسواق سيارات رياضية مميزة تضاهي ما تطرحه شركات فيراري ولامبورجيني من موديلات.

وقدم موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات، قائمة بأقوى السيارات الرياضية إيطالية الصنع المطروحة من ماركات أخرى بخلاف فيراري و لامبورجيني.

بدأ الموقع قائمته بطراز ألفا روميو الرياضي الشهير 33 Stradale الذي حققت به ماركة ألفا روميو العديد من الانجازات بمجال سباقات السيارات في حقبة الستينيات، وتصل قيمة هذا الطراز الرياضي حاليا لـ 10 ملايين دولار، وحين طرح للمرة الأولى كان يعمل بمحرك رياضي من فئة V8 ينتج قوة 280 حصانا.

ومن بعده بالقائمة، جاء طراز Pagani Huayra من ماركة Pagani الإيطالية، وهو من أبرز السيارات الرياضية الخارقة، والذي يعمل بمحرك AMG فئة V12 بسعة 6.0 لتر وينتج قوة 700 حصانا.

ومن ماركة بينيفرينا الإيطالية المميزة، جاء ضمن القائمة، طراز Battista الذي يعتبر أقوى طراز كهربائي في العالم، ويعمل بمحرك كهربائي بالكامل ينتج قوة حصانية تصل لـ 1900 ألف حصانا.

ومن ضمن السيارات الكلاسيكية الخارقة في تاريخ صناعة السيارات الإيطالية جاء ضمن القائمة طراز ألفا روميو 8C 2300 Mille Miglia الذي طرح بمحرك ذو 9 اسطوانات عام 1931 وينتج قوة 155 حصان.

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ومن الموديلات الكلاسيكية أيضا جاء ضمن القائمة طراز 5300 GT Strada من ماركة Bizzarrini الإيطالية وهو طراز رياضي شارك في سباقات لو ما 24 ساعة في أعوام 1964 و 1965.

من بعده جاء ضمن القائمة من أقوى السيارات الايطالية الرياضية، طراز Iso Grifo من ماركة Iso الذي طرح بمحرك V8 وصنعت منه كمية محدودة من النسخ بإجمالي 400 نسخة فقط.

ومن ماركة مازيراتي الإيطالية الشهيرة، جاء ضمن القائمة، طراز Maserati MC12، وعلى الرغم من انتماء هذا الطراز لماركة أخرى إلأ انه طرح بمحرك من صنع شركة فيراري من فئة V12، بقوة 623 حصان وعزم دوران 481 لفة/قدم، وقدرة تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 3.8 ثانية وتصل سرعته القصوى لـ 205 ميل في الساعة.

ومن بعده جاء ضمن القائمة طراز De Tomaso Pantera من ماركة De Tomaso، والذي طرح بمحرك رياضي من صنع شركة فورد فئة V8 بسعة 5.8 لتر.

ومن ألفا روميو جاء أيضا ضمن القائمة، طراز Alfa Romeo 1750 Spider Veloce، الذي طرح في عام 1966 بمحرك بسعة 1.6 لتر.

وفي ختام القائمة جاء طراز Lancia Delta Integrale من ماركة Lancia الايطالية والذي طرح كطراز هاتش باك ذو قوة رياضية في فترة الثمانينيات، وكان يعمل بمحرك توربيني بسعة 2.0 لتر، ينتجو قوة 212 حصان.



