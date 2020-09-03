اشتعال النيران داخل مصنع للتبغ في العاصمة الليبية طرابلس والسبب لا يزال مجهولا المزيد

اشتعلت النيران داخل مصنع للتبغ غربي العاصمة الليبية طرابلس، الخميس، حيث تبين تمركز ما تسمى بـ"كتيبة الأمن العام" التابعة لداخلية حكومة الوفاق غير الدستورية.



وبحسب وسائل إعلام ليبية فإن "كتيبة الأمن العام" يتولى قيادتها عماد الطرابلسي، فيما لا يزال السبب مجهولا حتى الآن.

والثلاثاء، فجر انتحاري يحمل الجنسية السورية نفسه ببوابة الغيران شرق منطقة جنزور؛ حيث كان يقود دراجة نارية في منطقة تضم عناصر المليشيات.





وتعرضت مناطق غربي طرابلس، خلال الأيام الماضية، لتفجيرات انتحارية اتهم خبراء ليبيون مرتزقة رجب طيب أردوغان بالوقوف خلفها.

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وبحسب الخبراء الليبيين فإن سلسلة التفجيرات التي تعرضت لها طرابلس ترتبط بوجود معسكري اليرموك، وسيدي بلال، ومصراتة التي تكتظ بـ15 ألف مرتزق سوري من عناصر جبهة النصرة الإرهابية.

وتضع ضربات الإرهاب في الغرب الليبي العالم أجمع أمام حقيقة ما أرسله أردوغان لليبيا من تنظيمات وتشكيلات إرهابية، حولت في السابق شمال سوريا لجحيم جراء التفخيخ والكمائن المتفجرة.





وبمرور الأيام، تبين أن التنظيمات الإرهابية أكدت أن سلطتها في الغرب الليبي هي الأعلى، وسط مخاوف من استمرار فصول التفجيرات والتفخيخ والاغتيالات.

كان وزيرا خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، وإيطاليا لويدجي دي مايو، قد طالبا الثلاثاء، بتثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا ومواصلة دعم الحوار والحل السياسي.

ولا تزال تركيا مستمرة في تدخلها في ليبيا على الصعيدين السياسي والعسكري طمعًا في الاستحواذ على ثروات البحر المتوسط التي قدرت بملايين المكعبات من الغاز بالإضافة لمحاولتها التقدم اتجاه الحقول والمواني النفطية الواقعة بالقرب من مدينة سرت بوسط البلاد.