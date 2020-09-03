لامبورجيني تودع طراز Aventador بنسخة 2020.. قدرات مميزة

من ضمن أفضل 10 سيارات رياضية خارقة طرحت لعام 2020، كان طراز لامبورجيني Aventador بمختلف فئاته المميزة، وقدم موقع "كار آند درايفر"، عرضا لقدرات هذا الطراز بنسخته الأحدث للعام الجاري.

وتضمن التقرير الكشف عن قوة محرك الطراز والفئات التي تتوفر منه للبيع بالأسواق، والتقنيات المضافة له والتكلفة الرسمية التي يطرح بها.

الجديد بنسخة 2020

وقال الموقع إن لامبورجيني تودع طراز Aventador الذي يقترب من إحالته للتقاعد، بأن قامت بطرح نسخة ذات سقف مكشوف ضمن الفئات المطروحه، باسم SVJ، كان ظهورها الأول خلال معرض جينيف الدولي للسيارات العام الماضي.





الأسعار

أما التكلفة الرسمية التي يتوفر بها طراز لامبورجيني Aventador للبيع، أفاد الموقع بأن الطراز تتوفر منه 4 فئات بأسعار مختلفة، الفئة الافتتاحية هي فئة S، وتتوفر بسعر 426 ألف دولار، والفئة التي تليها هي فئة S roadster وتتوفر بسعر 468 ألف دولار، ثم فئة SVJ التي تتوفر بسعر 518 ألف دولار، وأعلى فئة تتوفر من الطراز هي فئة SVJ roadster التي تتوفر بسعر 564,061 ألف دولار.

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المحرك

تعمل الفئة الافتتاحية من طراز لامبورجيني Aventador بمحرك V12 بسعة 6.5 لتر، وينتج قوة حصانية تصل لـ730 حصان، مع عزم دوران 509 لفة/قدم، وناقل سرعة يدوي مزود بـ7 سرعات.





استهلاك الوقود

وفيما يخص معدل استهلاك الوقود، قال موقع "كار آند درايفر"، إن نسخة 2020 من طراز لامبورجيني Aventador تستهلك من الوقود معدل جالون واحد لكل 15 ميل يقطعهم الطراز على الطريق السريع و جالون واحد لكل 9 أميال يقطعهم الطراز على الطريق داخل المدن.

التقنيات

وأوضح التقرير أن شركة لامبورجيني كان تركيزها فيما يخص القدرات التقنية لطراز Aventador على تدعيم تقنيات الأداء الرياضي للسيارة وتوفير خاصية تحكم أفضل في السيارة عند انطلاقها بأقصى سرعة، ورغم ذلك يتوفر بالطراز عدد من الأنظمة التقنية المميزة من ضمنها العمل بتوجيه الأوامر الصوتية، ونظام تشغيل معلوماتي "أبل كار بلاي"، ونظام صوتي متطور يشمل سماعات مكبرة مثبتة في أبواب السيارة.





الأمن والسلامة

وقال موقع "كار آند درايفر" إن طراز لامبورجيني Aventador لم يخضع لاختبارات الطصادم تحت إشراف مؤسسة الأمن وسلامة الطرق السريعة الأمريكية IIHS، كما يفتقر للعديد للانظمة المساعدة للسائق.