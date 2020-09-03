موجز الخليج 365 للسيارات.. طرازات بمحركات "عملاقة" وقائمة الأغلى

ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

شهدت صناعة السيارات عبر تاريخها طرح مجموعة مميزة من الموديلات العاملة بمحركات supercharged عملاقة، كانت من مختلف الفئات الرياضية والسيدان والـSUV.



صناعة السيارات في الولايات المتحدة تعد واحدة من أهم دعامات الاقتصاد الأمريكي الأساسية، وعلى مدار تاريخ هذه الصناعة تم طرح العديد من الموديلات بأسعار ضخمة لاقت رواجا عند البيع.

طرحت شركة فورد الأمريكية رسميا النسخة الأحدث 2021 من طراز فورد GT الأسطوري بقدرات خارقة، مستعينة بثقل ما يمتلكه هذا الطراز المميز من تاريخ حافل في عالم سباقات السيارات

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طرحت شركة مكلارين البريطانية المصنعة للسيارات نسختها الأحدث لعام 2020 من طراز GT الخارق، الذي يأتي ضمن فئات "جراند تورر" الرياضية المميزة.

تعوّل شركة "رولز رويس" الشهيرة للسيارات على الطراز الجديد الذي أطلقته الثلاثاء من سيارتها جوست "الشبح" لإنعاش مبيعاتها، إذ تستهدف الشركة زبائن من عالم الأعمال بسيارتها الجديدة المزودة بمحرك "في 12" سعة 6,75 ليتر مزدوج التيربو.

طرحت شركة مرسيدس النسخة الأحدث من طراز S63 السيدان الفخم، لعام 2020 الجاري، وكشفت عن جميع التفاصيل الخاصة بإمكانيات وقدرات الطراز.

طرحت شركة نيسان نسخة 2020 الأحدث من طراز "باثفايندر" ضمن فئات SUV كبيرة الحجم، مع توفيره بصف ثالث من المقاعد لمزيدا من الرحابة الداخلية بنسخته الجديدة.