وسائل إعلام عراقية: سقوط صاروخ "كاتيوشا" في منطقة القادسية ببغداد المزيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة الخليج 365 الخميس 2020/9/3 04:15 ص بتوقيت أبوظبي الخميس 2020/9/3 04:15 ص بتوقيت أبوظبي

سقط صاروخ من طراز كاتيوشا، الخميس، في منطقة القادسية بالعاصمة العراقية بغداد، بحسب وسائل إعلام محلية. واستهدف الصاروخ الذي سقط في العاصمة العراقية مقر الشركة المعنية بحماية مطار بغداد الدولي.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم استهداف مطار بغداد الدولي بصاروخ كاتيوشا هذا الأسبوع؛ حيث سقط صاروخ من نفس الطراز الأحد بمحيط المطار. Advertisements ومنذ سنوات، تشكل الهجمات المتكررة بصواريخ الكاتيوشا تحديا كبيرا للأجهزة الأمنية العراقية.

وغالباً ما تستهدف تلك الصواريخ المنطقة الخضراء المحصنة أمنيًا ومعسكرات للتحالف الدولي ومصالح الولايات المتحدة في العراق إضافة إلى مطار بغداد الدولي. وتقف وراء تلك الهجمات مليشيات وفصائل مسلحة مدعومة من إيران.

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