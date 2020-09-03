بيجو الفرنسية تكشف عن بيجو 3008 الجديدة كلياً

كتب: باسل الحلواني

أعلنت عملاق صناعة السيارات الفرنسية بيجو عن الجيل الجديد من سيارتها 3008، التي جاءت بمظهر عصري جديد، جعلها تصنف كواحدة من بين أجمل السيارات في العالم.

ومن المقرر أن يتم طرح السيارة بيجو 3008، بعدة نماذج، منها نموذج مجهز بمحركات بنزين توربينية بسعة 1.6 ليتر وعزم 180 حصانا، ونموذج بمحرك هجين بعزم 225 حصانا، ونموذج بمحرك هجين بعزم 300 حصان، جميعها ستحصل على نظامي دفع أمامي ورباعي، وأنظمة

لمنع الانزلاق على المنحدرات، إضافة إلى حساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافة وكاميرات أمامية وخلفية.

وتتميز السيارة الجديدة بتصميم الواجهة الأمامية التي أتت بشبك عريض وفتحات هوائية كبيرة، ويعلوها مصابيح فريدة الشكل تنحدر من على جانبيها مصابيح ضباب على شكل خطين مضيئين موضوعين عموديا.

Advertisements

بينما تميزت الواجهة الخلفية لهذه المركبة بمصابيح يحوي كل منها 3 وحدات إضاءة بتقنيات LED، وحدتان

مثبتتان على الباب الخلفي، ووحدة على الهيكل.

ويضيف لمسة من التميز والحداثة على هذه السيارة أيضا تصميم السقف الذي حصل على جنح هوائي صغير، وطلي باللون الأسود ليتميز عن لون الهيكل الأساسي، فضلا عن تصميم ممتصات الصدمات التي جاءت ملبسة بالبلاتسيك الأسود وأدخلت عليها عناصر من الكروم الفضي اللماع.

أما المقصورة الداخلية للسيارة فحصلت على واجهة قيادة مميزة مكسوة بالخشب والبلاستيك والكروم، وفيها شاشتان، شاشة قبالة السائق تعمل كلوحة عدادات إلكترونية، وشاشة كبيرة في المنتصف تعمل باللمس، أسفلها أزرار للتحكم بأنظمة المولتيميديا وأنظمة القيادة وأنظمة التكييف، غطيت جميعها بالكروم أيضا.