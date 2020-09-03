"إم جي ZS" تتصدر مبيعات السيارات الكروس أوفر خلال أول 7 أشهر من 2020

كتب: باسل الحلواني
كشف البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، عن السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات "فئة الكروس أوفر"، الأكثر مبيعاً خلال الفترة من يناير وحتى يوليو الماضي.
واستطاعت السيارة إم جي ZS، أن تستحوذ على لقب "السيارة الأكثر مبيعاً" في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات "فئة الكروس أوفر"، خلال أول 7 أشهر من 2020.
وبحسب "التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، تمكنت إم جي ZS، أن تحقق إجمالي مبيعات بلغ 2144 وحدة، من إجمالي مبيعات تلك الفئة التي بلغت 4036 وحدة خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالى، مستحوذة على حصة سوقية بلغت 53.1%
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