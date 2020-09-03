كتب: باسل الحلواني أطلقت شركة جي بي غبور أوتو، رسمياً الوكيل الحصري لسيارات هيونداي في مصرسيارة هيونداي أكسنت RBموديل 2021 المُجمعة محلياً بمصانع GB غبور أوتو. قال إبراهيم نجيب الرئيس التنفيذي لقطاع السيارات الملاكي لمجموعة جي بي غبور أوتو، "نفخر بالسيارة هيونداي أكسنت RB موديل 2021 المجمعة محلياً بمصانع جي بي غبور أوتو، والتي يأتي إطلاقها تماشياً مع خطة الدولة لتعميق التجميع والتصنيع المحلي، وتقليل الواردات، وتوفير الكثير من الحوافز للصناعة المصرية مما يوفر فرص عمل للمصرين ويعود بالنفع على الاقتصاد بأجمعه". والتصنيع المحلي، وتقليل الواردات، وتوفير الكثير من الحوافز للصناعة المصرية مما يوفر فرص عمل للمصرين ويعود بالنفع على الاقتصاد بأجمعه". أضاف:"نؤمن بضرورة تعزيز قطاع صناعة السيارات خاصةً وأننا نمتلك الأدوات والفرص التي يمكن أن تجعل مصر رائدة في هذا القطاع الواعد". Advertisements أوضح "نجيب": "السيارة أكسنت RBواحدة من أكثر الموديلات المحبوبة في مصر، حيث قامت جي بي غبور أوتو بتجميعها بمميزات فريدة ولكن بنفس التصميم الذي نال إعجاب السوق المصري سابقاً". في مصر، حيث قامت جي بي غبور أوتو بتجميعها بمميزات فريدة ولكن بنفس التصميم الذي نال إعجاب السوق المصري سابقاً". وتأتي السيارة بالعديد من وسائل الأمان مثل وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي و مكابح مضادة للانغلاق ABS وجهاز تحذير المسافة الخلفية. ويقدم وكيل هيونداي السيارة بباقة متميزة من الكماليات زجاج فاميه خلفي وفتحة سقف ومثبت سرعة وريموت كنترول، بالإضافة إلى شاشة 7 بوصة تعمل باللمس وعجلة قيادة متعددة المهام، ونظام بلوتوث للهاتف و4 سماعات مع مدخل صوت AUX\USB.

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كانت هذه تفاصيل خبر تماشيا مع إستراتيجية الدولة.. "غبور أوتو" تطلق هيونداي Accent RB 2021 المجمعة محلياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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