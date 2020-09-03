الفرق بين الفيوزات الداخلية والخارجية بالسيارة وكيفية فحصها

الخليج ٣٦٥ نت – الفيوزات أو الصمامات الكهربائية هي من أهم القطع المكونة للنظام الكهربائية في السيارة، حيث تقوم بحماية أجزاء النظام الكهربائي من التلف نتيجة ارتفاع التيار الكهربائي المفاجئ في بعض الأحيان.

وتمتلك كل الأجزاء الكهربائية في السيارة فيوز خاص بها مدون عليه قوته بالأمبير، وكمثال على ذلك الزجاج الكهربائي ومروحة الردياتير والتكييف والمصابيح ووحدة التحكم في فتح وإغلاق الأبواب، غيره.

وتوجد في كل سيارة علبتين للفيوزات، علبة داخلية غالباً ما تكون أسفل الطبلون، والفيوزات في هذه العلبة خاصة بالأجزاء الكمالية في السيارة، مثل الزجاج الكهربائي، وولاعة الاشتعال والتحكم في فتح وغلق الأبواب، إشارات الإضاءة وغيره.

Advertisements

أما علبة الفيوزات الخارجية، فإنها توجد بداخل الغطاء الخاص بمحرك السيارة وبالقرب من البطارية أو كمبيوتر السيارة، وهي تحتوي على الفيوزات التي تتعلق بالعمليات الحيوية والهامة في السيارة، مثل الفيوزات الخاصة بمروحة الردياتير أو بنظام الوقود، بالإضافة إلى الفيوزات الخاصة بالتكييف وغيره.

وفي حال حدوث مشكلة لأحد أجزاء النظام الكهربائي مثل الزجاج الكهربائي، فعلى السائق فتح علبة الفيوزات الداخلية، ومن ثم البحث على مكان تواجد الفيوز المتعلق بالزجاج، ثم نزع الفيوز التالف من مكانه لاستبداله بآخر جديد، ونستعرض فيما يلي كيفية معرفة الفيوزات التالفة.

1- قم بغلق جميع أضواء وأجهزة السيارة، ثم ضع مفتاح تشغيل السيارة على وضع الاغلاق.

2- قم بفتح الغطاء الخاص بالفيوزات الموجود في السيارة، ثم قم بفحص الفيوزات لمعرفة التالف بينهم، حيث أنه بمجرد النظر تستطيع معرفة التالف، ففي حالة وجدت فيوز لونه متغير أو يوجد قطع من الداخل، فهذا يدل على أنه الفيوز التالف ويجب استبداله.