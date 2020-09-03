أمن الطرق يُشدد على ضرورة ترك مسافة كافية بين الشاحنات وبعضها

الخليج ٣٦٥ نت – شددت القوات الخاصة لأمن الطرق عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، على ضرورة ترك مسافة كافية بينك وبين الشاحنات في كل الأحوال والأوقات.

وأشار أمن الطرق إلى أن الشاحنات تحتاج إلى مساحة أكبر أثناء الانعطاف، وجاء في التغريدة: “لقيادة آمنة.. اترك مسافة كافية بينك وبين الشاحنات في كل الأحوال والأوقات؛ فهي تحتاج إلى مساحة اكبر أثناء الانعطاف أو الدوران”.