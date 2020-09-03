الخليج ٣٦٥ نت – شددت القوات الخاصة لأمن الطرق عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، على ضرورة ترك مسافة كافية بينك وبين الشاحنات في كل الأحوال والأوقات.
وأشار أمن الطرق إلى أن الشاحنات تحتاج إلى مساحة أكبر أثناء الانعطاف، وجاء في التغريدة: “لقيادة آمنة.. اترك مسافة كافية بينك وبين الشاحنات في كل الأحوال والأوقات؛ فهي تحتاج إلى مساحة اكبر أثناء الانعطاف أو الدوران”.
كانت هذه تفاصيل خبر أمن الطرق يُشدد على ضرورة ترك مسافة كافية بين الشاحنات وبعضها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.