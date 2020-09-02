لوسيد اير المدعومة من المملكة تبهرنا بتسارعها

الخليج ٣٦٥ نت – مع اقترابنا من موعد الكشف عن لوسيد اير التي طال انتظارها في 9 سبتمبر الجاري، كشفت صانعة السيارات الكهربائية المدعومة من المملكة عن بعض مواصفات الأداء الرئيسية لسيارتها القادمة.

حيث ستستمد قوتها من زوج من المحركات الكهربائية أحدهما في المحور الامامي والآخر في المحور الخلفي، بقوة إجمالية تصل إلى 1,080 حصان، مع بطارية 113 كيلوواط/سا، لتتمكن من قطع مسافة الربع ميل في 9.9 ثانية.

لتُصبح بذلك أسرع سيدان في السوق، حيث تقطع بورش تايكان توربو اس وتيسلا موديل اس بيرفورمانس مسافة الربع ميل في 10.4 ثانية، كما ستصبح واحدة من أسرع السيارات الإنتاجية على الإطلاق، لتنضم إلى قائمة قصيرة من السيارات مثل بورش 918 سبايدر وماكلارين P1.

كشفت لوسيد عن فيديو للسيارة أثناء منافستها لـ تيسلا موديل اس في سباق تسارع، بينما يعرض أيضاً لفترة وجيزة سيارة بورش تايكان، وبالإضافة إلى الأداء المذهل على خط مستقيم، نعلم أن لوسيد اير لديها نطاق تقديري هو الرائد في فئتها، حيث يبلغ 832 كلم لكل شحنة، كما أنها الأسرع شحناً في العالم، حيث توفر 482 كلم من النطاق في 20 دقيقة فقط.

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