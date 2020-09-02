تعرف على طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية إلكترونياً

الخليج ٣٦٥ نت – أوضحت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر منصة أبشر الإلكترونية. وإليك خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية: Advertisements قم بالدخول على منصة أبشر الإلكترونية. اضغط على “الاستعلامات الإلكترونية”. اختر خدمة “الاستعلام عن المرور”. اختر الاستعلام عن المخالفات المرورية. اكتب رقم الهوية الوطنية ورمز المرور. ستظهر كل المخالفات المرورية المسجلة.

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