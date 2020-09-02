تعرف على طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية إلكترونياً

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الخليج ٣٦٥ نت – أوضحت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر منصة أبشر الإلكترونية.
وإليك خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية:
- قم بالدخول على منصة أبشر الإلكترونية.
- اضغط على “الاستعلامات الإلكترونية”.
- اختر خدمة “الاستعلام عن المرور”.
- اختر الاستعلام عن المخالفات المرورية.
- اكتب رقم الهوية الوطنية ورمز المرور.
- ستظهر كل المخالفات المرورية المسجلة.
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