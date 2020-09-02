تركيا ترفع ضرائب السيارات الجديدة بين 80% و220%

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت تركيا عن رفع ضريبة الاستهلاك الخاصة على السيارات المستوردة بمحركات 1.6 لتر من 60% إلى 80%، وهذه هي البداية فقط.
كما ارتفعت ضريبة السيارات بمحركات 2.0 لتر أو أكثر من 100% إلى 130%، بينما ازدادت ضريبة السيارات الفاخرة من 160% إلى 220%، والهدف هو تشجيع شراء السيارات المصنوعة محلياً.
هذه الضرائب الاستهلاكية مختلفة عن ضريبة القيمة المضافة التي تظل عند 18% لجميع السيارات سواء مستوردة أو محلية، ويعني ذلك أن ضرائب شراء السيارات في تركيا تظل الأعلى في العالم.
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