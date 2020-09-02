هينيسي رام TRX المعدلة بقوة 1,200 حصان!

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت هينيسي عن ماموث 6×6 وهي نسختها المعدلة من رام 1500 TRX والتي ستستبدل محركها V8 سوبرتشارج سعة 6.2 لتر بقوة 702 حصان و880 نيوتن.متر من عزم الدوران، بمحرك Hellephant سعة 7 لتر V8 سوبرتشارج بقوة 1200 حصان.

لن يكون تغيير المحرك هو الترقية الوحيدة في سيارة هينيسي الجديدة، حيث ستحصل على محور إضافي لتصبح 6×6، كما سيتم تجهيزها بنظام دفع سُداسي جديد بالإضافة إلى صندوق خلفي جديد كلياً تم إطالته وإضافة فتحات عجلات ضخمة.

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كما قامت الشركة أيضاً بإضافة مصدات أكبر حجماً، ونظام تعليق للطرق الوعرة، ومصابيح ليد، وسيتم تزويد السيارة أيضاً بتصميم داخلي مخصص، ولكن لا توجد تفاصيل حوله حتى هذه اللحظة.

وبالنسبة للسعر، فسيبدأ سعرها من 500,000 دولار (1.875 مليون ريال)، ويشمل السعر سيارة رام 1500 TRX الإصدار الأساسي، وستتوفر بثلاثة نسخ فقط، على أن تبدأ الشركة في تلقي الطلبات في الرابع من سبتمبر ظهراً.