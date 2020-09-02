بي ام دبليو X7 فيس ليفت تظهر أثناء اختبارها

الخليج ٣٦٥ نت – ظهرت بي ام دبليو X7 فيس ليفت في صور تجسسية أثناء اختبارها رغم مرور أقل من عامين على تدشين الجيل الحالي في أكتوبر 2018.

من الواضح أن التمويهات تخفي تحديثات للمقدمة، خاصة للمصابيح الأمامية والشبك الأمامي والمصد، بينما الخلفية تبدو كما هي الآن بدون تغييرات ملحوظة.

من المتوقع أن تحصل X7 فيس ليفت على نظام معلومات ترفيهية محدث ولوحة عدادات رقمية جديدة مع تحديثات للتصميم الداخلي والجلود والمزايا، كما من المتوقع استمرار المحركات الحالية، والتي تشمل محرك V8 تيربو مزدوج 4.4 لتر بقوة 523 حصان للفئة الأعلى في المجال.

من الغالب تأخر التدشين إلى نهاية العام القادم أو بداية 2022.

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