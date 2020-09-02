طراز نيسان "باثفايندر" بنسخته لعام 2020.. عرض خاص للمواصفات والقدرات

طرحت شركة نيسان نسخة 2020 الأحدث من طراز "باثفايندر" ضمن فئات SUV كبيرة الحجم، مع توفيره بصف ثالث من المقاعد لمزيدا من الرحابة الداخلية بنسخته الجديدة.

وقدم موقع "كار آند درايفر"، عرضا لمواصفات وقدرات الطراز بنسخته الجديدة، شمل الكشف عن قوة محركه والنسخة التي يتوفر بها للبيع بالأسواق وتكلفته الرسمية.

الجديد بنسخة 2020

قال الموقع إن نيسان لم تجري تعديلات جوهرية على نسخة 2020 من طراز باثفايندر، حيث أبقت على المواصفات الجوهرية للطراز، مع استمرارية توفير فئة Rock Creek ضمن فئات الطراز لعام 2020.





الأسعار

وذكر الموقع، أن نسخة 2020 من طراز نيسان باثفايندر يتوفر منه للبيع 4 فئات بأسعار مختلفة، الفئة الافتتاحية منه هي فئة S وتتوفر بسعر 32,725 ألف دولار، ثم فئة SV التي تتوفر بسعر 35,515 ألف دولار، ومن بعدها فئة SL التي تتوفر بسعر 39,135 ألف دولار، واعلى فئة تتوفر من الطراز هي فئة Platinum التي تطرح بسعر 43,965 ألف دولار.

المحرك

تتوفر الفئات الافتتاحية من طراز نيسان باثفايندر بمحرك V6 ينتج قوة 284 حصان، وتصل سعته لـ3.5 لتر، ويعمل الطراز بناقل سرعة من طراز CVT الأوتوماتيكي.

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استهلاك الوقود

فيما يخص معدل استهلاك الوقود، قال الموقع إن الفئات العاملة بمحرك جازولين من طراز نيسان باثفايندر تستهلك من الوقود جالون واحد لكل 20 ميل يقطعهم الطراز على الطريق داخل المدن، وجالون واحد لكل 27 ميل يقطعهم الطراز على الطريق السريع، وجالون واحد لكل 22 ميل يقطعهم الطراز ما بين الطريقين مجتمعين.

التقنيات

ومن الداخل يتمتع طراز نيسان باثفايندر بنظام معلوماتي مكون من شاشة بقياس 8.0 بوصة تعمل باللمس، تدعمها أنظمة تشغيل "أبل كار بلاي"، و "أندرويد أوتو"، مع توفر خاصية الإنترنت اللاسلكي بشبكة 4G.





الأمن والسلامة

اختتم موقع "كار آند درايفر" عرضه لقدرات طراز نيسان باثفايندر بالكشف عن أنظمة الأمن والسلامة المضافة له، والتي تقدم المساعدة للسائق أثناء القيادة.

ومن ضمن هذه الأنظمة، نظام التنبيه المسبق في حالات الاصطدام، الذي يدعمه الفرامل الذاتية التي تفعل بشكل تلقائي في حالات الطوارئ، بالإضافة لنظام رصد المنطقة العمياء الذي يرصد خلفية السيارة، ونبه السائق عن الرجوع للخلف في حالة رصده لأي حركة، بالإضافة لنظام حساب السرعة الذي يحافظ على مسافة آمنة بين السيارة وينبه السائق في حالة اقتراب السيارة أكثر من اللازم من الموديلات المحيطة بها.