مقارنة مرسيدس اس كلاس 2021 الجديدة والسابقة وأبرز الاختلافات “صور”

الخليج ٣٦٥ نت – دشنت مرسيدس أخيراً سيدانها الرائدة اس كلاس 2021 الجديدة كلياً، بتحديثات خارجية وداخلية واضحة، لذا سنحدثكم اليوم عن أبرز ما تغير في تصميمها بمقارنة الشكل الجديد بالقديم.

الواجهة الأمامية

أصبحت واجهة مرسيدس 2021 أكثر حدة من الموديل السابق، حيث حصلت على تحديثات للمصابيح الأمامية وغطاء محرك أطول، كما حصل الشبك الامامي أكبر بتصميم جديد، ومنافذ الهواء أسفله صارت متصلة لتُعطي انطباعاً أكثر شراسة.

الجوانب

الجوانب أصبحت أكثر رشاقة وسلاسة، حيث ازدادت انسيابية الجسد بشكل عام لتحقق السيارة معامل سحب مذهل بـ 0.22، ما يجعلها واحدة من أكثر السيارات الإيروديناميكية في العالم، بالإضافة إلى تحديثات للجنوط.

الواجهة الخلفية

وبالرجوع إلى الخلف، ستلاحظ أن المصابيح الخلفية أصبحت أفقية لأول مرة منذ ثلاثة أجيال، وتتصل مع بعضها البعض عبر خط معدني أنيق، كما أصبحت العوادم مُدمجة في المصد الخلفي بشكل أكثر انسيابية.

المقصورة

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أما بالنسبة للمقصورة، فقد تمكنت مرسيدس من تغييرها بشكل جذري، حيث حصلت على خمس شاشات، أكبرهم هي لوحة لمسية عائمة أعلى الكونسول الوسطي مقاس 12.8 إنش جديدة لنظام المعلومات الترفيهية تُسهل من إمكانية الوصول إليها من السائق مقارنة بالشاشة القديمة، كما حصلت على لوحة عدادات رقمية بالكامل.

بالإضافة إلى ثلاث شاشات خلفية، وتصميم جديد للمقاعد يُعزز من راحة الراكبين ورفاهيتهم، كما تقدم إس كلاس الجديدة خدمة عرض المعلومات على الزجاج الأمامي بتقنية الواقع المعزز للملاحة وأنظمة مساعدة السائق المختلفة.

المحركات

تستمد مرسيدس اس كلاس 2020 قوتها بشكل قياسي من محرك V6 سعة 3 لتر مزدوج التيربو بقوة 367 حصان، في حين كانت الفئة الأعلى تأتي بمحرك V8 سعة 4 لتر مزدوج التيربو بقوة 469 حصان.

ومن جانبها، حصلت مرسيدس اس كلاس 2021، على محرك 6 سلندر 3.0 لتر تيربو بقوة 429 حصان متصل بمولد هجين محدود بقدرة 48 فولت، إضافة لخيار محرك V8 تيربو مزدوج سعة 4.0 لتر بقوة 496 حصان متصل بنفس المولد الهجين المساعد.

في الختام، ستصل مرسيدس إس كلاس 2021 للأسواق العالمية في النصف الأول من 2021 مع الكشف عن الأسعار قرب موعد الطرح.