سعر مرسيدس اس كلاس 2021 المتوقع في دول الخليج

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الخليج ٣٦٥ نت – كشفت مرسيدس رسمياً عن اس كلاس 2021 الجديدة كلياً، وبعد أن تعرفنا عليها، فإننا نتسائل عن سعرها وموعد طرحها بالأسواق وتحديداً في دول الخليج.
تقول مرسيدس أن الشكل الجديد لاس كلاس سيصل إلى الأسواق خلال النصف الأول من عام 2021، لذلك نتوقع أن تطرح لدى الوكلاء في منطقة الخليج خلال الربع الثاني من عام 2021 مع إتاحة الحجز المسبق قبلها بفترة ملحوظة.
أما بالنسبة إلى السعر، فإنه يبدأ حالياً من 94,250 دولار للفئة الأولى في الولايات المتحدة، وذكرت عدة مصادر أن الجيل الجديد سيبدأ من 100 ألف دولار على الأقل.
بالطبع سيكون السعر أعلى بشكل ملحوظ في دول الخليج بسبب ضريبة القيمة المضافة ومصاريف الاستيراد وما إلى ذلك، وبناءً عليه نتوقع أن يبدأ سعر مرسيدس اس كلاس 2021 بين 450 إلى 500 ألف لأقل فئة لتتفاوت حسب مقدار الضريبة والجمارك وغيره.
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