أفضل 10 سيارات طرحت بمحركات سوبرتشارج "عملاقة".. 80 عاما بصدارة مرسيدس

شهدت صناعة السيارات عبر تاريخها طرح مجموعة مميزة من الموديلات العاملة بمحركات supercharged عملاقة، كانت من مختلف الفئات الرياضية والسيدان والـSUV.

وقدم موقع "أوتو كار" المختص بأخبار السيارات، عرضا للتاريخ الحافل لهذه المحركات في صناعة السيارات، وأبرز الموديلات التي طرحت بمحركات supercharged عبر تاريخ الصناعة.

وكانت البداية في عام 1928، عبر طراز مرسيدس بنز SSK، الذي يعتبر أول طراز يطرح بمحرك supercharge وكان ينتج قوة حصانية تصل لـ300 حصان، وبسعة 7 لترات، وسرعة قصوى تصل لـ120 ميلا في الساعة.

ومن بعده جاء ضمن القائمة، طراز بنتلي BLOWER الذي طرح في عام 1929، وكان يعمل بمحرك supercharge بسعة 4.5 لتر، وتصل سرعته القصوى لـ100 ميل في الساعة.

ومن عام 1932، جاء ضمن القائمة طراز Duesenberg SJ الذي عرف بكون الشبيه لطراز بوجاتي فيرون في هذه الحقبة الزمنية، وكان يعمل بمحرك سوبرتشارج، بقوة 320 حصانا وسرعة قصوى 130 ميلا في الساعة.

بعد ذلك انتقل الموقع لحقبة السبعينيات، حين طرح طراز مرسيدس بنز C-111 عام 1978، وكان أفضل السيارات التي طرحت بمحرك سوبرتشارج في هذه الفترة، وكان عبارة عن طراز اختباري كونسبت، يعمل بمحركه الذي تصل سرعته القصوى لـ198 ميلا في الساعة.

وطراز أستون مارتن Vantage V600 الذي طرح في عام 1998، وكان يعمل بمحرك سوبرتشارج مزدوج، فئة V8 ينتج قوة حصانية تصل لـ600 حصان، وسرعته القصوى كانت تصل لـ200 ميل في الساعة.

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ثم من ماركة لاند روفر، طراز Range Rover الذي طرح بمحرك سوبرتشارج عام 2005، من فئة V8، وكان من أفضل الفئات التي طرحتها لاند روفر تابعة لطراز Range Rover.

ومن عام 2005 أيضا جاء بعد ذلك ضمن القائمة طراز SALEEN S7 الرياضي الذي طرح بمحرك V8 بقوة حصانية تتراوح بين 550 و750 و100 حصان، بسعة 7.0 لتر.

ومن بعده جاء ضمن القائمة من مرسيدس، طراز Brabus Rocket الذي طرح عام 2006 بمحرك سوبرتشارج ينتج قوة 720 حصانا، وتصل سرعته القصوى لـ225 ميلا في الساعة.

ومن بعده جاء طراز Vauxhall Monaro VXR 500 موديل عام 2006، الذي طرح بمحرك سوبتشارج خارق ينتج قوة حصانية تصل لـ500 حصان مع عزم دوران 500 لفة/قدم، وسعة 6.0 لتر.

ومن ماركة نيسان جاء ضمن قائمة "أوتو كار" طراز نيسان GT-R موديل 2007، الذي طرح بمحرك بقوة تصل لـ592 حصانا وسرعة قصوى تصل لـ200 ميل في الساعة.



