مرسيدس S-Class 2021 تكشف نفسها رسمياً

الخليج ٣٦٥ نت – بعد حملة تشويقية مطولة وغير تقليدية استمرت لأشهر، أزاحت مرسيدس الستار أخيراً عن إس كلاس 2021 الجديدة كلياً.. وبينما تبدو التغييرات الخارجية هادئة، أهم التحديثات مركزة في الجوانب التقنية والهندسية لضمان تجربة قيادة أكثر راحة وسلاسة وفخامة.

نبدأ بالخارجية، والتي حصلت على تحديثات للمصابيح الأمامية والجنوط، مع غطاء محرك أطول ومصابيح خلفية أفقية لأول مرة منذ ثلاثة أجيال، كما ازدادت انسيابية الجسد بشكل عام لتحقق السيارة معامل سحب مذهل بـ 0.22، ما يجعلها واحدة من أكثر السيارات الإيروديناميكية في العالم، وبالمقارنة، تيسلا موديل إس تأتي بمعامل سحب 0.24.

وقد كشفت مرسيدس مسبقاً عن داخلية إس كلاس، ونبدأ بالأزرار الميكانيكية التي انخفض عددها بـ 27 مقارنة بالسابق للتركيز على التحكم عبر اللمس والإشارة والصوت.. وبالنسبة لضوابط التحكم في المناخ، فقد صرحت مرسيدس أنه تم ربطها بالجزء السفلي من شاشة العرض المركزية لتسهيل التعامل معها.

إس كلاس الجديدة ستحتوي على خمس شاشات.. أولهم لوحة العدادات الرقمية بالكامل، ولوحة لمسية 12.8 إنش جديدة لنظام المعلومات الترفيهية، وثلاث شاشات خلفية.. كما ستحصل السيارة على تقنية OLED المتطورة مثل كاديلاك اسكاليد الجديدة لتوفير جودة أعلى وألوان أفضل مع استهلاك طاقة أقل بـ 30% من شاشات LCD.

كما تقدم إس كلاس الجديدة خدمة عرض المعلومات على الزجاج الأمامي بتقنية الواقع المعزز للملاحة وأنظمة مساعدة السائق المختلفة.

لوحة العدادات الرقمية ستتوفر بأربع تصاميم مختلفة، منهم ثلاثة بتصميم ثلاثي الأبعاد بدون الحاجة لاستخدام نظارات خاصة.. ومن مزايا الداخلية الأخرى هي نظام أكثر تطوراً لدعم التحكم الصوتي بقدرة على التعرف على 27 لغة وفهم كلام جميع الركاب، حتى الركاب الخلفيين بفضل استخدام عدة مكبرات صوت لتوضيح مصدر الصوت وأنماطه.

الإضاءة المحيطية البديعة

كما تتمتع إس كلاس 2021 بنظام بديع للإضاءة المحيطية باستخدام مئات الألياف الضوئية الشفافة على الأبواب والأرضية، كل واحدة منهم مكونة من 250 مصباح LED صغير جداً، والهدف هو توفير خط واحد متصل من الإضاءة خلال الداخلية.

وقد تم دمج نظام الإضاءة الداخلية مع أنظمة مساعدة السائق.. على سبيل المثال، نظام رصد النقطة العمياء سيرسل إضاءة حمراء براقة خلال المقصورة للتحذير من اصطدام قادم.

كما أن الإضاءة المحيطية ستلعب دوراً رئيسياً مع حزمة الراحة والدفء للسيارة، والتي تدمج بين الموسيقى ودرجة الحرارة وماساج المقاعد والإضاءة لتوفير بيئة مريحة ومهدئة للأعصاب في المقصورة، وكل هذا بضغطة زر أو بالأوامر الصوتية.

توجيه خلفي

إس كلاس الجديدة ستكون رشيقة بقدرات مناورة ممتازة بفضل محور التوجيه الخلفي بزاوية أوسع، مع تقنية الركن الذكي بكاميرا 360 درجة للدخول في أماكن الركن الضيقة برشاقة ودقة.

نظام تعليق متطور

نظام التعليق الجديد للسيارة سيقوم برفع السيارة بالكامل فوراً قبل الاصطدامات خلال أجزاء من الثانية، ما يعني توجيه الصدمة تجاه المناطق الأكثر ثباتاً في الجوانب السفلية من السيارة حتى لا يشعر الركاب بها.

كما وضعت مرسيدس وسادة هوائية مركزية جديدة بين السائق والراكب الأمامي لمنع تصادم الرؤوس عند الاصطدامات الجانبية الحادة.

من المزايا الأخرى هي أول وسادة هوائية للمقاعد الخلفية في العالم وعدد واسع من تقنيات السلامة مثل الكبح الأوتوماتيكي للمشاة في الأمام أو عند العودة للوراء ونظام معلومات ترفيهية MBUX محدث والمزيد.

المحركات

ويبدأ مجال محركات السيارة بمحرك 6 سلندر 3.0 لتر تيربو بقوة 429 حصان وعزم دوران 521 نيوتن متر، مع مساعدة هجينة خفيفة بـ 21 حصان وعزم دوران 250 نيوتن متر.

ونستمر في المجال مع محرك V8 تيربو مزدوج سعة 4.0 لتر بقوة 496 حصان مع مساعدة هجينة بـ 20 حصان، وعزم دوران إجمالي بـ 700 نيوتن متر.

كما ستحصل السيارة على محرك هجين بالقابس يجمع بين محرك 6 سلندر بقوة 362 حصان ومحرك كهربائي بقوة 140 حصان، بقوة إجمالية للاثنين 500 حصان ومدى كهربائي صافي 100 كيلومتر.

بالنسبة لنسخة AMG عالية الأداء فستحصل على محرك هجين بالقابس بقوة 800 حصان، أما نسخة مايباخ الفاخرة فستحصل على محرك V12 تيربو مزدوج سعة 6.0 لتر.

وستصل مرسيدس إس كلاس 2021 للأسواق العالمية في النصف الأول من 2021 مع الكشف عن الأسعار قرب موعد الطرح.

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