كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 2 سبتمبر 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر إطلاق سيارة Hyundai Elantra 2021 بـ 7 فئات.. مواصفات وأسعار الجيل الجديد كلياً من هيونداي إلنترا موديل 2021 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصل الجيل السابع من طراز هيونداي إلنترا 2021 الجديد كلياً، على تغييرات كبيرة في التصميم مما جعلت مظهرها أكثر رياضية، والذي يذكرنا بالجيل السادس من هيونداي إلنترا والذى تم إطلاقه عام 2009 وأحدث ثورة في عالم السيدان الاقتصادي متوسط الحجم بتصميمه الرياضي الثوري.

تصميم هيونداي إلنترا Hyundai Elantra

تتبنى سيارة هيونداي إلنترا Hyundai Elantra والتي تحمل اسم CN7 لغة تصميم "الرياضة الحسية"، حيث تتمتع بمظهر الكوبية رباعي الأبواب والذى يتميز بسقف منخفض مع أجزاء معلقة أمامية وخلفية أصغر في الحجم.

محرك هيونداي إلنترا Hyundai Elantra

وتمتلك سيارة هيونداي إلنترا Hyundai Elantra الجديدة كليًا محرك 1600 سي سي، بقوة 126 حصان وعزم 155 نيوتن متر متصل بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات.

عوامل الأمان في هيونداي إلنترا Hyundai Elantra

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السيارة متوفر بها 6 اير باج للجهة الامامية والخلفية، ونظام hac الذي يتم عمله مع النزول من المرتفعات، كما توفير خاصية abs المانعة للانزلاق، بالإضافة إلى توفير خاصية ebd لتوزيع الفرامل.

وينطلق الجيل الجديد من سيارة هيونداي إلنترا Hyundai Elantra ب7 فئات مع تجهيزات بالفرش والدواخل باللون الأبيض كتجهيز اختياري بأعلى فئتين.

وفيما يلي أسعار فئات هيونداي إلنترا Hyundai Elantra الجديدة موديل 202:

الفئة السعر 1. سمارت

Smart 315 ألف جنيه

2. سمارت سيفتى

Smart Safety 325 ألف جنيه

3. سمارت فن

Smart Fun 335 ألف جنيه

4. سمارت بلاس

Smart Plus 360 ألف جنيه

5. مودرن

Modern 385 ألف جنيه

6. أدفانسد

Advance 425 ألف جنيه أدفانسيد فرش أبيض

Advansed White 430 ألف جنيه

7. بريميوم

Premium 485 ألف جنيه بريميوم فرش أبيض

Premium White 490 ألف جنيه

لم تكتفى هيونداى بتصميم المظهر الخارجي الجذاب للسيارة الجديدة Hyundai Elantra CN7 وحسب، ولكنها قضت أيضاً وقتاً طويلاً في صياغة تصميم داخلي أكثر جاذبية، حيث تمتلك إلنترا الجديدة بأعلى فئاتها لوحة عدادات رقمية قياس 10.25 بوصة، بينما توجد شاشة عالية الدقة مقاس 10.3 بوصة في وسط لوحة القيادة للتحكم في الوظائف المعلوماتية الترفيهية، كما تأتي إلنترا 2021 مجهزة بنظام صوت “بوز بريميام” مع 12 مكبر صوت يستخدم تقنيات “بوز سينتربوينت” و”بوز مسرح-محيطي” لضمان حصول جميع الركاب على أفضل تجربة صوتية ممكنة، كما تم إستبدال عصا ناقل الحركة التقليدية بالأزرار.

هيونداي إلنترا 2021 مدعومة بمنصة الجيل الثالث للشركة والتى توفر أماناً محسناً وتساعد على تحسين ديناميكيات قيادة السيارة.

تبلغ أسعار فئات هيونداى إلنترا الجديدة موديل 2021 التالى: