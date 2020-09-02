رولز رويس جوست 2021.. "السيارة الشبح" تقتحم السوق بمحرك مزدوج

تعوّل شركة "رولز رويس" الشهيرة للسيارات على الطراز الجديد الذي أطلقته الثلاثاء من سيارتها جوست "الشبح" لإنعاش مبيعاتها، إذ تستهدف الشركة زبائن من عالم الأعمال بسيارتها الجديدة المزودة بمحرك "في 12" سعة 6,75 ليتر مزدوج التيربو.

يأتي ذلك في ظل ركود تشهده سوق السيارات بفعل جائحة كورونا، لكن رئيس رولز رويس توقع استمرار الأزمة، آملاً في العودة إلى الوضع الطبيعي "في غضون 3 سنوات".

وقال المدير العام للشركة تورستن مولر أوتفوس في حديث لوكالة فرانس برس: "أعدنا إلى ماركتنا شبابها بشكل كبير في السنوات العشر الأخيرة، وبات متوسط أعمار زبائننا 43 عاماً".

ويبلغ سعر السيارة الجديدة على الأقل 250 ألف يورو من دون ضرائب للنسخة الأكثر بساطة منها.

لكن الثمن يمكن أن يرتفع إلى ملايين عدة للنسخ الأكثر فخامة، كتلك التي تحوي جهاز تلفزيون أو نظام صوت "استثنائياً" أو سقفاً مضيئاً يمثّل النجوم في السماء لدى ولادة صاحب السيارة.

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كذلك يختلف السعر إذا دخل الخشب المطعّم أو الجلد الفخم في تصميم الأثاث الداخلي لسيارة "الشبح".

وتباع كل سيارة مع مظلة بألوان "رولز رويس"، موضبة في حقيبة مدمجة تتمتع بنظام تصريف للمياه يحول دون تبلّل السيارة من الداخل خلال الطقس الماطر.

وقد زادت جائحة كوفيد-19 الطين بلّة بالنسبة إلى "رولز رويس" التي كانت أصلاً تعاني تبعات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أو ما يعرف بالـ"بريكست".

وقال أوتفوس: "لقد تاثرنا بطبيعة الحال. فمن جهة اضطر وكلاؤنا في كل أنحاء العالم إلى الإقفال" لأسابيع أو لأشهر طويلة خلال فترات الحجر، ومن جهة ثانية "أعاد كثير من الزبائن المحتملين النظر في قرارهم" شراء سيارات الشركة، خصوصاً خلال شهري أبريل/ نيسان ومايو/ أيار.

وأدى ذلك، بحسب أوتفوس، إلى تراجع المبيعات في الفصل الأول إلى "أقل من 30% من مبيعات الفترة نفسها من العام الماضي"، علماً بأن المبيعات سجّلت في 2019 رقماً قياسياً، إذ تخطت المبيعات 5 آلاف سيارة.

لكنّ أوتفوس توقّع أن يعيد إطلاق "الشبح" إنعاش المبيعات، خصوصاً في ظل "عودة النشاط" عالمياً.