مازدا 6 2021 تنطلق رسمياً بتحديثات جديدة

الخليج ٣٦٥ نت – حصلت مازدا 6 على تحديثات محدودة لعام 2021، بالإضافة إلى إصدار كربوني جديد استعداداً لطرح السيارة في الوكالات العالمية خلال أسابيع. وستأتي مازدا 6 2021 بتطبيقات أبل كاربلاي وأندرويد أوتو بشكل قياسي مع حزمة أنظمة سلامة i-Activesense الحديثة لمازدا، والتي تشمل كروز كونترول بالرادار وخاصية وقف وتشغيل المحرك أوتوماتيكياً في الزحام ورصد المشاة والتحذير من الاصطدام أو مغادرة حارة الطريق ورصد النقطة العمياء والمزيد. وتعتمد مازدا 6 2021 على محرك 2.5 لتر سكاي أكتيف G بأربعة سلندر بقوة 187 حصان وعزم دوران 252 نيوتن متر وناقل أوتوماتيكي 6 سرعات، مع شاشة لمسية 8 إنش لنظام المعلومات الترفيهية ونظام سمعي بـ 6 مكبرات صوت وبلوتوث ونظام تحكم في المناخ بمنطقتين والدخول بدون مفتاح ومصابيح أمامية وخلفية LED. Advertisements فئة “جراند تورينج” تتميز بمحرك 2.5 لتر تيربو بقوة 250 حصان وعزم 433 نيوتن متر، وستبدأ الأسعار الأمريكية لمازدا 6 2021 من 25,270 دولار، ما يعادل 95,000 ريال.

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