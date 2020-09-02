أغلى 9 سيارات أمريكية.. موديلات نادرة

صناعة السيارات في الولايات المتحدة تعد واحدة من أهم دعامات الاقتصاد الأمريكي الأساسية ،وعلى مدار تاريخ هذه الصناعة تم طرح العديد من الموديلات بأسعار ضخمة لقيت رواجا عند البيع.

وعرض تقرير لموقع "هوت كارز" قائمة، أغلى 9 سيارات طرحت في الولايات المتحدة بصناعة أمريكية وصفها بالنادرة.

وفي المقدمة جاء طراز Czinger 21C الرياضي، ويتبع ماركة سيارات تتخذ من مدينة لوس أنجلوس مقرا لها، ويطرح هذا الطراز بسعر 1.7 مليون دولار.

ويعمل هذا الطراز بمحرك توربيني مزدوج فئة V8 بسعة 2.9 لتر، وينتج قوة 1200 حصان وتتوفر منه 80 نسخة فقط للبيع.

ومن بعده جاء ضمن القائمة طراز Hennessey Venom GT الذي يتوفر للبيع بسعر يصل لـ 1.1 مليون دولار، ويعمل بمحرك بسعة "7 لترات".

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ومن بعده جاء في الترتيب بالقائمة طراز Equus Bass 770 الذي يتوفر بسعر 500,000 ألف دولار، وبنفس القيمة، جاء طراز فورد GT الرياضي الخارق ويعمل بمحرك إيكو بوست بسعة 3.5 لتر.

وجاء بالقائمة طراز ICON Bronco من ماركة ICON الأمريكية التي تتخذ من ولاية كاليفورنيا مقرا لها، ويتوفر هذا الطراز بسعر 200 ألف دولار، ويعمل بمحرك V8 بسعة 5.0 لتر.

وجاء ضمن القائمة طراز دودج Viper ACR الذي يتوفر بسعر 150,000 ألف دولار، ثم موديل X P100D من ماركة تسلا الذي يتوفر بسعر 141 ألف دولار للبيع بالأسواق.

ومن ماركة لينكولن ضمت القائمة طراز Navigator Black Label الذي يتوفر للبيع بسعر 101,000 ألف دولار، وفي ختام القائمة جاءت شاحنة فورد F-450 Super Duty التي تتوفر بسعر 95,000 ألف دولار.



