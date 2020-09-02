بالصور.. قدرات خارقة لطراز مكلارين الرياضي الجديد

طرحت شركة مكلارين البريطانية المصنعة للسيارات نسختها الأحدث لعام 2020 من طراز GT الخارق، الذي يأتي ضمن فئات "جراند تورر" الرياضية المميزة.

وعرض موقع "كار أند درايفر" قدرات الطراز التي شملت الكشف عن عزم المحرك والتقنيات المضافة وسعر البيع.

وقال: "هذه النسخة هي الأولى من نوعها التي تطرح من مكلارين، لطراز GT، وتتوفر بفئة الكوبيه، بسعر يبدأ من 213,195 دولارا".

المحرك

ويعمل طراز مكلارين GT بمحرك خارق، فئة V8 بسعة 4.0 لتر، بعزم دوران 465 لفة/قدم وناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ7 سرعات.





الوقود

الطراز يستهلك من الوقود "جالون" كل 15 ميلا داخل المدن، ومثله كل 22 ميلا على الطريق السريع.

وأوضح الموقع أن طراز مكلارين GT يتغلب عليه في نفس الفئة فيما يخص معدل استهلاك الوقود، أستون مارتن DB11، الذي يستهلك "جالون" كل 18 ميلا يقطعها على الطريق داخل المدن.

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التقنيات

من الداخل، يتمتع طراز مكلارين GT بنظام معلوماتي يشمل شاشة عرض في منطقة التحكم الوسطى تعمل باللمس، بقياس 7.0 بوصة، وقامت مكلارين بتصميم أنظمة التشغيل في شاشة المعلومات بالطراز بنفس تصميم أنظمة التشغيل المضافة للطائرات الخاصة.

كما تتمتع السيارة براديو SiriusXM المتصل بالقمر الصناعي وخاصية الاتصال بالبلوتوث للهواتف الذكية.

كما يضاف للطراز أنظمة صوتية من 12 سماعة مكبرة من ماركة Bowers & Wilkins الفاخرة المصنعة للسماعات.

بالإضافة لكشافات أمامية وخلفية من طراز LED، ويتوفر الطراز بخيارات تخص الإطارات، بقياسات مختلفة تتراوح فيما بين قياس 20 بوصة و 21 بوصة.





الأمن والسلامة

يفتقر طراز مكلارين GT للعديد من أنظمة الأمن المساعدة للسائق، من ضمنها رصد المناطق العمياء خلف السيارة، والتنبيه المسبق في حالات الاصطدام، غير أنه مزود في المقابل بكاميرا داعمة للسائق تسهل عملية "ركن" السيارة بأجهزة استشعار مثبتة بالمنطقة الخلفية منها.