فورد تكشف عن نسخة "أسطورية" من طراز GT

طرحت شركة فورد الأمريكية رسميا النسخة الأحدث 2021 من طراز فورد GT الأسطوري بقدرات خارقة، مستعينة بثقل ما يمتلكه هذا الطراز المميز من تاريخ حافل في عالم سباقات السيارات

وكشفت فورد عن العديد من التحسينات التقنية والبصرية للطراز الجديد لسيارتها السوبر رياضية.

وقال موقع "كار أند درايفر" إن طراز فورد GT الجديد حظي بتحديثات تقنية عالية، كما تم توفير إمكانية تزيين السيارة من الخارج بتصاميم حسب الطلب، مع توفير خيارات أكثر فيما يخص الطلاء.

وأبقت شركة فورد على المحرك القوي الذي يطرح به الطراز، والذي ينتج قوة حصانية تصل لـ600 حصان.





السعر

يتوفر من طراز GT الرياضي المميز فئة وحيدة باسم GT، تتوفر للبيع بتكلفة باهظة، تبدأ من سعر 500 ألف دولار.

المحرك

وعن إمكانيات محرك طراز GT من فورد، قال موقع "كار أند درايفر"، أن الطراز يتوفر بمحرك رياضي سوبر تشارج، فئة V6، ينتج قوة تبلغ " 600 حصان"، بسعة 3.5 لتر، ومعدل دوران 550 لفة/قدم، وهو نفسه المحرك الذي تطرحه شركة فورد مع شاحنتها المميزة F-150 Raptor.

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ويعمل طراز GT بناقل سرعة أوتوماتيكي من طراز dual-clutch مزود بـ 7 سرعات.





استهلاك الوقود

منظمة حماية البيئة لم تعلن حتى الآن عن المعدلات الرسمية الخاصة باستهلاك طراز فورد GT للوقود فيما يخص نسخة 2021، غير أن موقع كار أند درايفر" قال إنها ستكون قريبة للغاية من معدل استهلاك نسخة 2020 من الطراز للوقود.

وذلك يعني أن نسخة 2021 قد تستهلك " جالون" كل 12 ميلا تقطعهم على الطريق داخل المدن، ومثله كل 18 ميلا تقطعهم على الطريق السريع.

التقنيات

يتمتع طراز GT من الداخل بشاشة معلوماتية بقياس 6.5 بوصة، تدعمها أنظمة معلوماتية من صنع شركة فورد باسم Sync 3 مع توفير نظام أوامر صوتية، ونظام ملاحة.





الأمن والحماية

طراز فورد GT، كغيره من السيارات الرياضية فائقة السرعة لا يخضع في العادة لاختبارات الأمن والسلامة مثل غالبية السيارات الاقتصادية التي يهتم بتوفيرها غالبية المصنعين في مجال السيارات حاليا.