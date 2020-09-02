هيونداي كونا 2021 فيس ليفت تنطلق رسمياً

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت هيونداي عن كونا 2021 فيس ليفت بتصميم خارجي مختلف وتعديلات داخلية متعددة وتحديثات للمحركات وفئة N Line رياضية جديدة.

تصميم السيارة تغير بشكل كبير، مع مقدمة جديدة بالكامل بشبك أمامي ومصابيح وفتحات تهوية جديدة، والنتيجة هو توجه أكثر رشاقة برأينا، مع مصابيح خلفية جديدة كذلك ومصد خلفي معاد تصميمه.

وستتوفر السيارة بمحرك بنزين 1.0 لتر بقوة 120 حصان وآخر ديزل 1.6 لتر بقوة 136 حصان بمساعدة هجينة خفيفة 48 فولت، مع محرك 1.6 لتر آخر لفئة N Line بقوة 198 حصان وناقل أوتوماتيكي مزدوج 7 سرعات.

في الداخل، حصلت كونا على تحديثات لتصميم لوحة القيادة والكونسول الأوسط، مع لوحة عدادات رقمية جديدة 10.25 إنش وشاشة معلومات ترفيهية اختيارية جديدة 10.25 إنش.

وستصل هيونداي كونا 2021 الجديدة للأسواق في نهاية العام الجاري، متبوعة بنسخة الهايبرد في بداية 2021.

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