مرسيدس AMG S63 2020.. البافارية تودع السقف المفتوح

طرحت شركة مرسيدس النسخة الأحدث من طراز S63 السيدان الفخم، لعام 2020 الجاري، وكشفت عن جميع التفاصيل الخاصة بإمكانيات وقدرات الطراز.

وقدم موقع "كار أند درايفر"، عرضا لإمكانيات الطراز S63 بنسخته الأحدث شمل الكشف عن إمكانيات محركه، والتقنيات التي يتمتع بها، والفئات التي تتوفر منه للبيع بالأسواق.

الجديد بنسخة 2020

قال الموقع إن أبرز ما قامت به شركة مرسيدس من تحديثات على طراز AMG S63، إنها اكتفت في عام 2020 بطرح النسخة السيدان فئة S65 التابعة له، وأوقفت طرح النسخة الكوبيه من هذه الفئة، وأيضا النسخة الكونفيرتابل ذات السقف المكشوف.





الأسعار

وعقب ما تم من تعديل على الفئات المتوفرة من الطراز، قال موقع "كار أند درايفر إن طراز مرسيدس AMG S63 تتوفر منه حاليا بالأسواق 4 فئات بأسعار مختلفة، الفئة الافتتاحية هي فئة S63 SEDAN وتتوفر بسعر 152,595 ألف دولار، والفئة التي تليها هي فئة S63 كوبيه وتتوفر بسعر 172,395 ألف دولار، ومن بعدها فئة S63 cabriolet التي تتوفر بسعر 184,495 ألف دولار، وأعلى فئة تتوفر من طراز مرسيدس هي فئة S65 sedan بسعر 236,595 ألف دولار.

المحرك

وتتوفر الفئات الافتتاحية من طراز مرسيدس AMG S63 بمحرك توربيني مزدوج بسعة 4.0 لتر، فئة V8 ينتج قوة 603 حصان مع عزم دوران 664 لفة/قدم.

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والفئات المتقدمة منه تتوفر بمحرك أقوى، V12 بسعة 6.0 لتر، ينتج قوة 621 حصان مع عزم دوران 738 لفة/قدم.





استهلاك الوقود

فيما يخص معدل استهلاك طراز مرسيدس AMG S63 للوقود، قال الموقع إن الطراز بمحرك التقليدي يستهلك من الوقود معدل جالون واحد لكل 17 ميل يقطعهم على الطريق داخل المدن، وجالون واحد لكل 27 ميل يقطعهم على الطريق السريع، وهو معدل يتفوق به الطراز من مرسيدس على أقرب منافسيه بالأسواق، طراز أودي A8 الذي يستلهك من الوقود معدل جالون لكل 15 ميل على طريق المدن، وجالون لكل 23 ميل على الطريق السريع.

التقنيات

ومن الداخل يتمتع الطراز AMG S63 بشاشة معلوماتية تدعمها أنظمة تشغيل متطورة منها نظام "أبل كار بلاي"، و"أندرويد أوتو"، ونظام توصيل لاسلكي بالإنترنت، بالإضافة لنظام صوتي مكون من 13 مكبر صوتي من ماركة Burmester ومشغل اسطوانات DVD، وراديو SiriusXM المتصل بالقمر الصناعي.





الأمن والسلامة

اختتم الموقع عرضه لقدرات ومواصفات طراز مرسيدس AMG S63 بالكشف عن أنظمة الأمن والحماية الخاصة به، وتشمل نظام رصد المنطقة العمياء التي يصعب على السائق رصدها، ونظام المكابح التلقائي التي تفعل ذاتيا في حالات الطوارئ، ونظام الحفاظ على المسار والتنبيه في حالة الخروج عن المسار، وأيضا نظام حساب السرعة والحفاظ على مسافة آمنة بين المركبات وتنبيه السائق في حالة اقتراب السيارة أكثر من اللازم من المركبات من حولها.