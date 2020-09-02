موجز الخليج 365 للسيارات.. صدمة في فرنسا وسباق كهربائي

ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

أكثر ما يميز السيارات الرياضية والفارهة، ما تقدمه الماركات المصنعة لهذه السيارات من كماليات تميزها عن المركبات التقليدية.

تراجعت مبيعات السيارات الفرنسية بنسبة 20% تقريبا في أغسطس/آب، ما تسبب في محو المكاسب التي تحققت خلال الشهرين الماضيين وقلص الآمال في التعافي السريع من آثار جائحة كورونا في أحد أكبر الأسواق الأوروبية.

على مدار تاريخها، شهدت العديد من ماركات صناعة السيارات الكبرى أزمات اقتصادية صعبة كادت أن تتسبب في إفلاس بعض هذه الماركات حتى نجحت في أن تنتشلها من هذه الأزمات عبر موديلات بعينها، بتحقيقها نسب مبيعات تاريخية.

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بصورة عن بعد، كشفت شركة مرسيدس بعض تفاصيل أيقونتها SL الرودستر الجديدة.

تزايدت شعبية السيارات الكهربائية حول العالم بشكل لافت، ما أدى إلى نمو مبيعاتها، خاصة مع التوجه نحو تقليل الاعتماد على المركبات التقليدية في العديد من الدول.

كشفت شركة بنتلي البريطانية لصناعة السيارات الفارهة النقاب عن باقة من العناصر التصميمية من ألياف الكربون الشفاف لأيقونتها Flying Spur لزيادة ملامحها الأنيقة.

تحظى المنتجات اليابانية بثقة عالية في الأسواق حول العالم، وتمكنت السيارات المصنعة هناك من تصدر سوق السيارات العالمية لسنين طويلة.