أسعار ومواصفات تويوتا هايلاندر SUV 2020.. ألبوم صور

ضمن فئات SUV العائلية كبيرة الحجم، قدمت شركة تويوتا طراز هايلاندر بنسخته الأحدث لعام 2020، وطرحت منه نسخة جديدة بمحرك كهربائي هجين.

وقدم موقع "كار أند درايفر" عرضا تفصيليا لقدرات ومواصفات الطراز الجديد، شملت الكشف عن قوة محركه، والتقنيات المضافة له، والفئات التي تتوفر منه للبيع بالأسواق.

الجديد بنسخة 2020

قال الموقع إن شركة تويوتا أجرت العديد من التحسينات البارزة، على طراز هايلاندر في نسخته الجديدة لعام 2020، مقارنة بنسخة 2019، مع العلم بأن نسخة 2021 المقبل، ستشمل ضم فئة رياضية لفئات الطراز، تحمل اسما تجاريا هو XSE.





الأسعار

يتوفر من طراز تويوتا هايلاندر 7 فئات للبيع بالأسواق بأسعار مختلفة، الفئة الافتتاحية من الطراز هي فئة L وتتوفر بسعر 35,720 ألف دولار، والفئة التي تليها هي فئة LE وتتوفر بسعر 37,920 ألف دولار، ثم فئة LE الهجينة، التي تتوفر بسعر 39,320 ألف دولار، ومن بعدها فئة XLE التي تتوفر بسعر 40,720 ألف دولار، ومن بعدها فئة XLE Hybrid التي تتوفر بسعر 42,120 ألف دولار، ثم فئة Limited التي تتوفر بسعر 44,770 ألف دولار، وأعلى فئة تتوفر من طراز هايلاندر هي فئة Limited Hybrid التي تتوفر بسعر 46,170 ألف دولار.

المحرك

تحدث الموقع عن قدرات المحرك الذي يتوفر به طراز تويوتا هايلاندر بنسخته الجديدة لعام 2020، وأفاد بأن الفئات الافتتاحية من الطراز تعمل بمحرك V6 بسعة 3.5 لتر يتنج قوة 295 حصانا ويعمل بناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ 8 سرعات.

Advertisements

وفيما يخص الفئات العاملة بمحرك هجين، في تتوفر بمحرك بسعة 2.5 لتر ذو اربعة اسطوانات يدعمها اثنين من المحركات الكهربائية ينتجون معا قوة إجمالية تصل لـ 243 حصان.





استهلاك الوقود

فيما يخص معدل استهلاك الطراز للوقود، قال الموقع إن الطراز بمحركه V6 يتسهلك من الوقود جالون واحد لكل 20 ميلا يقطعهم على الطريق داخل المدن، وجالونا لكل 28 ميل يقطعهم على الطريق السريع وجالونا لكل 23 ميل مجتمعين ما بين الطريقين.

التقنيات

ومن الداخل يتمتع طراز تويوتا هايلاندر بشاشة معلوماتية بقياس 8.0 بوصة، ويصل قياس الشاشة لـ 12.3 بوصة في بعض الفئات المتقدمة من الطراز.

ويدعم نظامه التقنية، نظام صوتي مكون من 11 سماعة مكبرة من ماركة JBL، وخاصية إنترنت لاسلكي، كما تتوفر أنظمة تشغيل أبل كار بلاي، و أندرويد أوتو، ونظام الأوامر الصوتية أليكسا من أمازون وراديو SiriusXM المتصل بالقمر الصناعي.





الأمن والسلامة

يتمتع طراز تويوتا هايلاندر بالعديد من أنظمة الأمن والسلامة المميزة، وتشمل نظام المكابح الذاتية التي تفعل تلقائيا في حالة الطوارئ، ونظام رصد المنطقة العمياء التي يصعب على السائق رصدها، ونظام الحفاظ على المسار.