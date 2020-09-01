بالصور والأسعار.. شاهد أحدث "كماليات" السيارات الفخمة والرياضية

أكثر ما يميز السيارات الرياضية والفارهة، ما تقدمه الماركات المصنعة لهذه السيارات من كماليات تميزها عن المركبات التقليدية.

وقدم موقع "أوتو كار" المختص بأخبار السيارات، أبرز الكماليات التي تتوفر بها السيارات الرياضية، والسيارات الفارهة، من أبرز ماركات السيارات المصنعة لهاتين الفئتين في العالم.

بدأ الموقع قائمته بماركة فيراري، وقال الموقع إن فيراري أبرز ما تقدمه من كماليات ثانوية لموديلاتها، مجموعة الألوان المميزة التي توفرها لعملائها، والتي تمنحهم من خلالها رفاهية اختيار أي لون يرغبون في امتلاك سياراتهم به، وذلك مقابل ما يعادل 9,460 ألف دولارا إضافية على تكلفة الموديل.

ومن فيراري أيضا، جاء ضمن قائمة "اوتو كار"، ما تقدمه شركة الحصان الواثب الإيطالية من كماليات، مثل الكاميرات المثبتة في المناطق الأمامية والخلفية التي توفرها فيراري في موديلات مثل Portofino وموديل 488 GTB وموديل 812 SUPERFAST، وهي كاميرات داعمة لعملية الركن، تساعد السائق على ركن السيارة بسهولة أكبر، وتتوفر من الكماليات التي تطرحها فيراري لسياراتها بتكلفة إضافية 4,602 ألف دولار.

ومن ماركة بوجاتي الفرنسية المصنعة للسيارات الخارقة، جاء ضمن قائمة "أوتو كار"، من بين أبرز الكماليات التي توفرها الشركة عبر سياراتها، خاصية الزجاج العلوي، المتاح بسقف السيارة، وقال الموقع إن هذه الخاصية ضمن كماليات بوجاتي، لم تعلن عن تكلفتها الشركة الفرنسية، غير أنها تتوفر ضمن موديلات شيرون التي تبلغ تكلفتها 3.33 مليون دولار.

ومن ماركة مكلارين البريطانية، جاءت ضمن أبرز الكماليات التي توفرها لسياراتها، خيار طرح السيارة بهيكل مصنع من الكابرون فايبر الفخمة، والتي تمنح السيارة وزنا أخف وسرعة فائقة، وتتوفر هذه الخاصية بتكلفة إضافية على ثمن السيارة، تصل لـ 58,900 ألف دولار.

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وبالعودة لماركة فيراري، جاءت ضمن القائمة إحدى الكماليات التي توفرها بموديلات مثل طراز فيراري GTC4، وهي فتحة السقف البانورامية، والتي توفرها فيراري بتكلفة إضافية على سعر الموديلات التي تطرح بها تصل لـ 11,520 ألف دولار.

ومن ماركة مرسيدس، جاءت ضمن قائمة "أوتو كار"، أحد الكماليات المميزة التي توفرها الشركة الألمانية عبر موديلاتها، وهي المكابح المصنعة من خامة السيراميك، والتي تتوفر بموديلات مرسيدس AMG تحديدا، بتكلفة إضافية على سعر السيارة تصل لـ 9,321 ألف دولار.

والخاصية نفسها توفرها ماركة أودي لعدد موديلاتها بطرحها بمكابح مصنعة من السيراميك، تتوفر بموديلات مثل RS6، بتكلفة إضافية على سعر السيارة تصل لـ 12,484 ألف دولار.

ومن ماركة بينتلي البريطانية المصنعة للسيارات الفخمة، توفر الماركة منظومة ترفيه مميزة ضمن الكماليات التي توفرها لسياراتها، تشمل شاشات عرض مخصصة للمقاعد الخلفية، مثبتة على خلفية المقاعد الأمامية، وتصل تكلفة هذه الكماليات لـ 7,504 كسعر إضافي يضاف على التكلفة الرئيسية للسيارة.

واختتم الموقع بخاصية أخرى ضمن أبرز الكماليات التي توفرها فيراري لسياراتها، وهي خاصية نظام تشغيل "أبل كار بلاي"، المتطور ضمن المنظومة التقنية لسيارات فيراري، والذي يتوفر بسعر أضافي على تكلفة السيارة الرئيسية يصل لـ 3,196 ألف دولار.



